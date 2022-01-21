"Türkiye ve Azerbaycan, 1 milyar Euro büyüklüğünde swap anlaşması imzalamaya hazırlanıyor"

Türkiye ve Azerbaycan arasında yakın zamanda bir swap anlaşması imzalanabileceği iddia edildi.

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'ya konuşan iki Türk yetkiliye göre önümüzdeki haftalarda imzalanması planlanan anlaşmanın büyüklüğünün 1 milyar Euro olması bekleniyor.

Yetkililerden biri, "Anlaşma neredeyse hazır. Sadece bürokrasi biraz zaman alıyor" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında bu hafta büyüklüğü 64 milyar TL ve 18 milyar dirhem olarak belirlenen bir swap anlaşması da imzalanmıştı.

Daha önce Katar ile 15 milyar dolar, Çin Halk Cumhuriyeti ile 6 milyar dolar ve henüz hesaba geçmiş olmasa da Güney Kore ile 2 milyar dolar tutarında swap anlaşması gerçekleştirmiş olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), BAE ile olan anlaşmayla birlikte ikili para takası yaptığı ülke sayısını dörde çıkarırken swap miktarını da 28 milyar dolara yükseltmiş oldu.

T24 Ekonomi Yazarı Uğur Gürses ilgili haberi alıntılayarak, "30 Yıl önce Azerbaycan'a ulusal parası Manat'ı çıkarması için teknik destek veren Merkez Bankası, şimdi kendi parasına Manat'la 'swap yaması' yapıyor...üzücü" değerlendirmesinde bulundu.