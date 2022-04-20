Türkiye ve Avrupa'da kaç asgari ücretle ev alınır?

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Endeksa verilerini baz alarak Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde ortalama 120 metrekare bir evin kaç asgari ücretle alınabileceğini kıyasladı. Karabat paylaştığı verilerde Türkiye'de 244 asgari ücretle ev alınabildiğini, bu oranın Almanya’da 165, Belçika’da 143, Fransa’da 131, İtalya’da ise 102 olduğunu ifade ederek "Barınma krizi göstere göstere geldi ve AKP Hükümeti bunu sadece izledi" ifadelerini kullandı.

Karabat ayrıca asgari ücretin iki katı maaş alan vatandaşların bile ev almasının zor olduğu bir ortamda asgari ücretlilerin ev almasının "hayal" olduğunu ifade etti.

"Göstere göstere geldi"

Söz konusu veriler üzerinden konut fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Karabat şu ifadeleri kullandı:

"Barınma krizi göstere göstere geldi ve AKP Hükümeti bunu sadece izledi. Asgari ücretli vatandaş 244 maaşıyla ev alabilirken, bu rakam Almanya’da 165, Belçika’da 143, Fransa’da 131, İtalya’da ise 102.



Merkez Bankası’nın verilerine göre Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare fiyatı 8.640 TL oldu. Şehir merkezlerinde bu rakam 2-3 katına çıkıyor. Konut sorunu, doğudan batıya tüm Türkiye’nin problemi haline gelmiş durumda.

"Asgari ücretlinin ev alması hayal oldu"

Fakirlik ve hayat pahalılığı üst üste binince asgari ücretlinin ev alması hayal oldu. Asgari ücretin iki katı maaş alanlar için dahi normal bir ev satın almak imkansız hale geldi. Ve işin acı tarafı, satış fiyatları her geçen gün daha da artıyor.



Avrupa’da asgari ücret uygulaması çok azdır. Maaşlar asgari ücretin kat be kat üzerinde. Türkiye’de asgari ücretle çalışan oranı yaklaşık yüzde 45 iken bu oran Almanya yüzde 6.6, Yunanistan’da yüzde 8.9, Polonya’da yüzde 12.1, Fransa’da yüzde 11.6 ve İspanya’da yüzde 0.8 seviyesinde.

"Emekçiler köle şartlarında yaşıyor"

Avrupa’nın asgari ücretlisi dahi Türkiye’ye göre daha iyi yaşarken, Türkiye’de emekçiler boğaz tokluğuna köle şartlarında çalışıyor. Bir de çıkıp utanmadan “Almanya, Fransa bizi kıskanıyor” diyorlar. Sözümüz söz, bu düzeni değiştireceğiz!



AKP’lilerin 3-4 yerden maaşını keserek, ihalelerdeki yolsuzlukları engelleyerek, liyakati ve şeffaflığı sağlayarak, üreticiyi destekleyerek, bağımsız hukuk ile güveni tesis ederek ve en başta emekçiyi ezdirmeyerek ekonomiyi ayağa kaldıracağız!"

Avrupa ve Türkiye'de kaç asgari ücretle alınıyor?

Karabat'ın paylaştığı verilere göre Hollanda'da 120 metrekarelik bir ev 211 asgari ücretle , Almanya'da 165 asgari ücretle, Belçika'da 143 asgari ücretle, Avusturya'da 138 asgari ücretle, Fransa'da 131 asgari ücretle, İtalya'da 102 asgari ücretle, İspanya'da 134 asgari ücretle, Polonya'da 118 asgari ücretle ve Romanya'da 130 asgari ücretle alınabiliyor.

Karabat, Türkiye'de ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 8.640 liralık metrekare fiyattan, 120 metrekarelik bir evin ortalama 1 milyon 36 bin liraya denk geldiğini ve 4253 liralık asgari ücret üzerinden söz konusu dairenin 244 asgari ücretle alındığına dikkat çekti.

Avrupa ülkelerinde 120 metrekareli ev fiyatları ve buna karşın alınan asgari ücret oranı ise şu şekilde: