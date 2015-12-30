Türkiye ve Arabistan'dan ortak karar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulması konusunda mutabakata vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman, Riyad'daki görüşmelerinde, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldılar.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret vesilesiyle, Al Yamama Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, her iki ülkenin dost, kardeş ve stratejik ortak olduklarına işaretle, bölgenin kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın işbirliği içinde hareket etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Bu çerçevede iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulması konusunda mutabakata varıldı.

Ekonomi, ticaret ve enerji başta olmak üzere ikili ilişkileri her alanda daha da güçlendirmenin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, Suriye, Irak ve Yemen de dahil olmak üzere bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulundu.

"Suriye'de Esed'li geçiş mümkün değil"

Bölgesel meselelerde her iki ülkenin görüşlerinin örtüştüğüne, Suriye'de Esed'li bir çözümün mümkün olamayacağına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, terörün her türüyle mücadele konusunda kararlı olduklarına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, İslam'ı terörle özdeşleştirme eğilimlerinin yanı sıra eli kanlı terör örgütlerinin İslam dininin kavramlarını istismarına seyirci kalınamayacağını da vurguladı. Bu konuda, G20 Antalya Zirvesi'nde Müslüman liderlerin sergilediği duruşu son derece önemsediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın "İslam İttifakı" girişimini de önemli bir adım olarak gördüğünü, Türkiye olarak bu ittifakta yer aldıklarını kaydetti.