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Türkiye ve Almanya'dan 'simit'li birlik mesajı: Aynı hamurdan yapıldık

Doğu ile Batı Almanya 3 Ekim 1990'da 'Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birleşmişti

05 Ekim 2017 12:49

Doğu ile Batı Almanya'nın birleşmesinin 27'nci yıldönümünde İstanbul Gümüşsuyu'ndaki Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda 'Birlik Günü' daveti verildi. Davetlilere hediye edilen torbaların üzerinde birbirine geçmiş şekilde çizilmiş Türk ve Alman simidi görseli yer aldı. Çizimin altına "Aynı hamurdan yapıldık" yazısı yazıldı.

Geceye Başkonsolos Dr. George Birgelen, eşi Sibylle Birgelen, Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı ve Federal Devlet Hessen Eyaleti Temsilcisi Lucia Puttrich ev sahipliği yaptı. Davvet'te Alman ve Türk milli marşları çalındı. 

Davetilere hediye edilen kumaş torbaların üzerinde Türk simidi ve Alman simidi (Bretzel) birbirine geçmiş şekilde çizilmişti. Çizimin altında da "Aynı hamurdan yapıldık" yazısı yer alıyor.
 

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