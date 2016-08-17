Türkiye ve Almanya'dan 'gizli belge' açıklamaları

Almanya'da devlet televizyonu ARD'nin, İçişleri Bakanlığı'nın resmi bir gizli belgesinde "Türkiye'nin İslamcı örgütlerin eylem platformu olarak tanımlandığını" belirtmesi tartışma yarattı.

Türk Dışişleri Bakanlığı habere sert tepki gösterdi.

Belgenin içeriğine dair değerlendirme yapmaktan kaçınan Alman yetkililer ise, 'Türkiye'nin IŞİD'le mücadele önemli bir ortak olduğunu' vurguladı.

ARD'nin haberine göre, Alman İçişleri Bakanlığı'nın Sol Parti'nin bir soru önergesine verdiği yanıtta, gizli olarak sınıflandırılan bir bölümde, "Türkiye'nin Orta Doğu ve Yakın Doğu bölgesindeki İslamcı örgütlerin merkezi eylem platformu haline geldiği" belirtiliyor.

Habere göre bakanlığın yanıtında şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

"İktidar partisi AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır'daki Müslüman Kardeşler, Hamas ve Suriye'deki silahlı İslamcı muhalefete yönelik çok sayıda dayanışma mesajı ve destek eylemleri, Müslüman Kardeşler ile ideolojik yakınlıklarına işaret etmektedir."

"Ankara'nın özellikle de 2011 yılından beri adım adım İslamileşen iç ve dış politikasının sonucu olarak Türkiye, Orta ve Yakındoğu bölgesindeki İslamcı örgütlerin merkezi eylem platformu haline gelmiştir."

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert 'belgeyle' ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Bununla birlikte Seibert, "Berlin'in Ankara'yı IŞİD'e karşı mücadele bir ortak olarak gördüğünü" söyledi.

Yine belgenin içeriğine dair yorum yapmayan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Johannes Dmiroth ise "gizli bir belgenin Dışişleri Bakanlığı'na danışılmadan bir milletvekiline verilmesinin yanlış olduğunu" belirtti.

Dmiroth da, "Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadelede en önemli ortak olduğunu" söyledi.

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "söz konusu iddiaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti hedef aldığı" belirtildi.

Açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Almanya Devlet Televizyon kanallarından ARD tarafından yapılan bir haberde, Almanya Federal İstihbarat Servisi'nin bir raporuna atıfla yer alan iddialar, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Hükümetimizi hedef almak suretiyle bir süredir ülkemizi yıpratmaya çalışan çarpık zihniyetin yeni bir göstergesidir.

"ARD haberinde atıfta bulunulan rapor hakkında AFC makamlarından gerekli izahat istenmektedir.

"Bu iddiaların arkasında, Türkiye'yi hedef almayı sürdüren PKK terör örgütünün kanlı eylemleri dahil, terörle mücadelede çifte standartlı tutumları bilinen Almanya'daki bazı siyasi çevrelerin de bulunduğu aşikardır.

"Türkiye, kökeni ne olursa olsun terörün her türü ile samimiyetle mücadele eden bir ülke olarak, diğer ortak ve müttefiklerinden de aynı şekilde hareket etmelerini beklemektedir."

Türkiye ve Almanya ilişkilerinde son dönemde farklı başlıklarda gerilimler yaşandı.

Bu yılın başında, bir Alman komedyenin Erdoğan'la ilgili şiiri ve sonrasındaki hukuki süreçler iki ülke arasında gerilime neden olmuştu.

Alman parlamentosunun 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması da gerilim yaratmıştı.

Türkiye'nin Alman milletvekillerine, İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaretine izin konusu da iki ülke arasında tartışmaya neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, darbe girişimi sonrası Almanya'nın Köln kentinde yapılan darbe karşıtı mitinge video konferans yöntemiyle bağlanmasına izin verilmemişti.

Türkiye hükümeti bu duruma sert tepki göstermişti.