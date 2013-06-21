Türkiye ve Almanya arasındaki gerginlik büyüyor

Alman "spiegelonline" sitesine göre, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu Alman Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Almanya’nın Türkiye ile AB müzakerelerinde yeni bir başlık açılmasına izin vermeyeceği yolundaki haberler üzerine AB Bakanı Egemen Bağış’ın Merkel hükümetine yönelik yaptığı açıklamalar Berlin’in tepkisini çekti. Buna karşılık Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'nin de Türk Dışişleri'ne çağrıldığı bildirildi.

Hür Demokrat Partili olan Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle’ye yakın çevreler, toplantının TSİ 14.30’da olacağını duyurdu. Anca edinilen bilgiye göre görüşme bu saatten daha önce başladı ve TSİ 15.00 sularında sona erdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andreas Peschke, büyükelçinin bakanlığa çağrılmasının nedeni olarak Türk hükümetinin yaptığı açıklamaları gösterdi. Pesche ayrıca, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerde bazı fasıllardaki blokajın devam ettiğini ancak bu konuda sadece Almanya'nın değil farklı AB üyesi ülkelerin de aynı tutumda olduğunu söyledi.

Berlin'deki görüşmeden kısa süre sonra da Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl'un de Türk Dışişleri'ne çağrıldığı belirtildi.



Fazıl Say'dan Merkel'e mektup



Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel'e bir mektup kaleme almıştı.

Merkel'in Türkiye'nin AB'ye girmemesi gerektiği şeklindeki sözlerinin de en çok Tayyip Erdoğan ve destekçilerini sevindirdiğini yazan Say'ın şu ifadeleri dikkat çekmişti:

"Silik ve anlamsız bir AKP-AB müzakereciliği yapan Egemen Bağış'ın her söylediği benim için geçersizdir, hatta ironidir. Çünkü Bağış'ın kültür düzeyinin yetersiz olduğunu, batıyı anlamadığını düşünüyorum."



Bağış'tan Merkel'e: Sonun Sarkozy gibi olmasın



Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, dün (20 Haziran 2013) Almanya'nın Türkiye'nin AB süreciyle ilgili faslın önüne koyduğu engele tepki gösterdi.

Almanya Başbakanı Merkel'e seslenen Bağış, "28 ülke, 'Türkiye ile artık müzakere etmek istemiyoruz' şeklinde bir karar almadıkça, AB'deki herhangi bir siyasetçinin tek taraflı bir demeciyle süreç durmaz. Evet fasılların açılmasını engelleyebilirler ama bizim reformumuzu engelleyemezler. Türkiye gün gelir rest çeker, gün gelir jest yapar. Türkiye iç siyasette malzeme yapılacak bir konu değildir. Daha önce bu malzemeyi kullanmaya kalkan Sarkozy'nin sonu pek hayırlı olmadı" dedi.



'Erdoğan'ın Almanya ziyareti Merkel'i geriyor'



T24'ün Almanya muhabiri Fulya Canşen, " Merkel ellerini ovuşturdu tabii " başlıklı yazısında, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türkiyelilerle buluşmasının Merkel için bir sorun olduğunu belirtmişti.

Canşen yazısında, "Erdoğan’ın her Almanya ziyareti, hele bu ziyaretlerinde Almanya’daki Türkiyeliler ile buluşması varsa ve bu buluşma gövde gösterisine dönüşüyorsa Merkel için tam bir karın ağrısıydı. Çünkü Erdoğan meslektaşının özgürlük alanına giriyor ve Almanya’daki Türkiyelilerin de başbakanıymış gibi davranıyordu. Merkel kaç defa herkesin başbakanı olduğunu açıklamak zorunda kalmıştı" ifadelerini kullanmıştı.