Türkiye ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeden Rusya'ya karşı ortak bildiri

Rusya’nın Suriye’de düzenlediği hava operasyonu kapsamında ılımlı muhalefet olarak gösterilen Özgür Suriye Ordusu’nu da vurması Türkiye ve ABD’nin de aralarında bulunduğu 7 ülke ortak bir bildiri yayımlayarak tepki gösterdi. ABD, Türkiye, Fransa, Almanya, Katar, Suudi Arabistan ve İngiltere’nin imzaladığı bildiride Rusya’ya ÖSO’ya karşı operasyonları ‘derhal’ durdurması çağrısı yapıldı. Operasyonların IŞİD'e yapılmamasının eleştirildiği bildiride "Bu askeri hamleler bölgede radikalleşmeyi ve tansiyonu artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Rusya’nın IŞİD ile birlikte muhalif grupları da vurması tepkilere neden olmuştu.

Rusya: IŞİD'in patlayıcı imalathanesi yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan düzenlenen operasyonlarla ilgili bir açıklama yapıldı. Bakanlık, IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonlarda örgütün patlayıcı ve mayın imalathanesinin tamamen yok edildiğini duyurdu.