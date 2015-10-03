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Dünya

Türkiye ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeden Rusya'ya karşı ortak bildiri

Suriye'ye hava operasyonu düzenleyen Rusya'nın ılımlı muhalif olarak gösterilen Özgür Suriye Ordusu'nu vurması eleştirilere neden olmuştu

03 Ekim 2015 00:00

Rusya’nın Suriye’de düzenlediği hava operasyonu kapsamında ılımlı muhalefet olarak gösterilen Özgür Suriye Ordusu’nu da vurması Türkiye ve ABD’nin de aralarında bulunduğu 7 ülke ortak bir bildiri yayımlayarak tepki gösterdi. ABD, Türkiye, Fransa, Almanya, Katar, Suudi Arabistan ve İngiltere’nin imzaladığı bildiride Rusya’ya ÖSO’ya karşı operasyonları ‘derhal’ durdurması çağrısı yapıldı.  Operasyonların IŞİD'e yapılmamasının eleştirildiği bildiride "Bu askeri hamleler bölgede radikalleşmeyi ve tansiyonu artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Rusya’nın IŞİD ile birlikte muhalif grupları da vurması tepkilere neden olmuştu.

 

Rusya: IŞİD'in patlayıcı imalathanesi yok edildi

 

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan düzenlenen operasyonlarla ilgili bir açıklama yapıldı. Bakanlık, IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonlarda örgütün patlayıcı ve mayın imalathanesinin tamamen yok edildiğini duyurdu.

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