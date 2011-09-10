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Dünya

Türkiye ve ABD'den terörle mücadelede yeni girişim ANKARA (A.A)

10 Eylül 2011 18:19

-Türkiye ve ABD'den terörle mücadelede yeni girişim ANKARA (A.A) - 10.09.2011 - Türkiye ve ABD, Arap Baharı çerçevesinde otoriter rejimlerden demokrasiye geçiş başlatan ülkelerde terörle mücadele amacıyla yeni bir girişim başlatıyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Küresel Terörizmle Mücadele Forumu olarak adlandırılan yeni girişim, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton eşbaşkanlığında BM 66. Genel Kurulu marjında 22 Eylül'de yapılacak toplantıyla başlayacak ve bu süreç ileriki dönemlerde de sürecek. Clinton, dün John Jay Ceza Hukuk Kolejinde yaptığı konuşmada, Libya, Mısır, Tunus gibi otoriter rejimlerden demokrasiye geçiş sürecindeki ülkelerde kökten dinci terörizmi engellemek amacıyla başlatılan forum çerçevesinde militanların takibinde strateji paylaşımı, bu ülkelerdeki tehdit ve zafiyetleri belirleme konusunda beraber çalışılacağını ifade etmişti. Clinton, forumla bu ülkelere yeni terörle mücadele yasaların oluşturmaları, yasaların evrensel insan hakları çerçevesinde uygulanması için polis, savcı ve hakimleri eğitmeleri konusunda destek olma imkanına sahip olacaklarını belirtmişti.  Foruma 30 kadar ülkenin de destek vermesi bekleniyor.

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