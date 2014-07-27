Türkiye ve ABD, Libya'daki personelini tahliye etti

Türkiye ve ABD Libya'nın başkenti Trablus'taki büyükelçilik çalışanlarını güvenlik gerekçesiyle tahliye etti. Kararın, karşıt milis güçler arasındaki çatışmaların artması nedeniyle alındığı öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada elçilik çalışanlarının sınırdaki Tunus'a gönderildiği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre Dışişleri Bakanı Kerry, Paris ziyaretinde konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kerry, elçilik binası yakınında çatışmaların artması nedeniyle "geçici bir süre için" çalışanlarının yerlerinin değiştirildiğini belirtti.

Kerry açıklamasında Türkiye'nin de Libya'daki 700 personelini çektiğini bildirdi.

Çatışmadan kaçan Türkler geri dönüyor

Libya'daki çatışmaların artması ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkeden ayrılan Türk vatandaşlarından 252'si Tunus üzerinden Türkiye'ye getirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Libya'daki güvenlik endişesi nedeniyle 500'den fazla Türk vatandaşının, kiralanan otobüslerle 24 Temmuz'da Tunus'un Djerba kentine sevk edildiği ve buradan yurda dönmelerinin sağlandığı belirtilerek, "Türk vatandaşlarına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından, Trablus Büyükelçiliği'nin faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığı" kaydedilmişti.