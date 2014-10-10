'Türkiye ve ABD IŞİD'e karşı ortak askeri planlama başlatıyor'

Koalisyon güçlerinin ABD'li temsilcisi General John Allen'ın Ankara temaslarının ilk gününün ardından, ABD ve Türkiye'nin Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı mücadelenin askeri planlamasını hazırlamak üzere anlaştığı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki, gelecek hafta ABD'li askeri bir heyetin Türkjiye'ye gideceğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yetkililerle 'ortak bir askeri planlama heyeti' oluşturacaklarını söyledi.

Ancak askeri planlamanın kapsamında nelerin olacağı detaylandırılmadı. ABD ve Türkiye'nin IŞİD'e karşı koalisyonun hedefleri ve izlenecek strateji konusunda üzerinde anlaşma sağlayamadığı bir dizi konu bulunuyor.

Psaki günlük basın toplantısında "General Allen, IŞİD'in askeri kapasitesinin çökertilmesi ve bölgede yarattığı tehididin bertaraf edilmesi için acil adımların atılması gerektiğini söylüyor. Allen ve Türk yetkililer IŞİD'e karşı askeri mücadelenin bir adım ileri taşınabilmesi için atılması gereken adımları görüştü" dedi.

Psaki yürütülen temasların Kobani'yi de kapsadığını dile getirdi.

Allen'in temaslarının ardından Türkiye ve ABD'nin IŞİD'e karşı mücadele konusunda ikili ilişkileri üst düzeyde devam ettirme kararı aldığı vurgulandı.

Allen'ın bugün de Ankara'daki temaslarına devam etmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Psaki, basın toplantısının soru cevap bölümünde şse Kobani ile ilgili ABD'nin görüşünü aktardı.

"Kobani'nin IŞİD tarafından ele geçirilmesi elbette kötü olur ancak ABD Kobani'nin düşmesinin büyük bir felaket olacağını düşünmüyor. Burada büyük resme baklamlıyız" diyen Psaki, Kobani'nin Türkiye sınırına çok yakın olmasından dolayı çok dikkat çektiğini ifade etti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriKobani'deki IŞİD hedeflerini havadsan vurmaya devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada dün Kobani çevresinde 9 hava saldırısı düzenlendiği açıklandı.

Psaki de Kobani'de hava saldırılarının devam ettiğini hatırlatarak "Ayağımızı gaz pedalından çekmiyoruz ancak IŞİD'e karşı genel stratejimizi de düşünmek zorundayız" dedi.

John Allen kimdir?

IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin koordinasyonunu sağlayan ABD'li emekli General John Allen uzun yıllar Afganistan ve Irak'ta görev yapmış bir isim.

"Radikal İslamcı örgütleri iyi tanıyan bir isim" olarak bilinen 60 yaşındaki Allen, koalisyonun oluşturulmasından önce ABD Başkanı Barack Obama'ya danışmanlık yapıyor ve koalisyona destek için bölge ülkelerinde temaslarda bulunuyordu.

IŞİD'e karşı geniş katılımlı bir koalisyonun oluşması gerektiğine inanan Allen, örgütün yarattığı tehdidin askeri güçle yok edilebileceğini düşünüyor ve "IŞİD'e sert bir darbe indirilmesi şart" diyor.

Allen'a göre, başarılı bir strateji oluşturulamazsa IŞİD'in gelecekte ABD'yi de tehdit etmesi güçlü bir olasılık.