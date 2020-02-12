"Türkiye ve ABD arasında İdlib'e dair bir anlaşmaya varılmadı"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington ve Ankara'nın NATO ve ABD'nin İdlib'de daha somut adımlar atması gerektiği yönünde bir anlaşmaya varmadığını belirtti.

Amerika'nın Sesi'nin Pentagon muhabiri Carla Babb'ın bildirdiğine göre, Pentagon sözcüsü Alyssa Farah, Türk medyasında çıkan haberlere atfen, "Bu türden bir anlaşma yapılmadı" açıklamasında bulundu.

Ayrıca ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ayak üstü selamlaştığını, ikili bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

Türkiye'deki ajanslar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın NATO karargahında ABD'li mevkidaşı Mark Esper'le görüştüğünü, görüşmede Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu, İdlib'le ilgili hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin ifade edildiğini belirtmişti.