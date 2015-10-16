Türkiye ve AB mülteci krizinde uzlaştı



Brüksel'de yapılan liderler zirvesi sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Sekiz saat süren AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinin ardından açıklama, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den geldi. Juncker, "tam bir başarı" olarak nitelendirdiği uzlaşma ile ilgili olarak "Türkiye ve AB sığınmacıların Avrupa'ya gelmesinin engellenmesi konusunda temelde bir uzlaşma sağladı" dedi. AB Komisyonu Başkanı, Türkiye ile önümüzdeki günlerde eylem planının finansmanı ve diğer konular üzerinde görüşmeler yapılacağını belirtti.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2 milyon mültecinin yaşadığını hatırlatarak "Türkiye bize yardım ederse, biz de ona yardım ederiz" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise daha temkinli bir açıklama yapmayı tercih ederek "Bir çalışma sürecinin ortasındayız" diye konuştu. Merkel, Türkiye'nin talep ettiği 3 milyar euronun görüşmelerde önemli bir rol oynadığının da altını çizdi. Merkel pazar günü Ankara'ya giderek Türkiye'nin zirvede verdiği sözler konusunda daha ayrıntılı bilgi alacak.

Türkiye ne talep etmişti?

Türkiye mülteci akınının akınının kontrol altına alınması için AB ile yapacağı işbirliği karşılığında Birlik'ten 3 milyar euro mali yardım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesi kolaylığı ve bunu yanı sıra AB üyelik müzakerelerinde yeni başlıklar açılmasını talep etmişti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, görüşmelerde Türk vatandaşlarına Schengen vizesi kolaylığı sağlanması konusunda uzlaşma sağlandığını belirtti. Ancak Juncker, bunun mülteci akınının ne kadar etkili frenlenebildiği konusuna bağlı olduğunun da altını çizdi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise "Eğer Türkiye kontroller yapmaz ve koşullara saygı göstermezse, vize konusunda kolaylıklar sağlanmayacak" dedi.

AB ve Türkiye'nin üzerinde uzlaşma sağladığı eylem planının ne zaman ve nasıl hayata geçirileceği konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Öte yandan zirve devam ettiği saatlerde Türkiye-Bulgaristan sınırında bir Afgan sığınmacının Bulgar sınır görevlileri tarafından vurulduğu haberi geldi. Bulgaristan Başbakanı Boiko Borissov bu haberin ardından zirveyi erkenden terkederek ülkesine döndü.