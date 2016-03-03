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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye ve AB arasında pazarlıklar kızıştı

Zirve öncesi Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki pazarlıklar kızıştı. Özellikle Almanya'nın Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını 1000'in altına düşürmesi için baskı yaptığı belirtiliyor.

03 Mart 2016 11:28


Avrupa Birliği kulislerinden yansıyan bilgilere göre, Avrupalılar sığınmacı akınının azaltılması için Türkiye'nin sınırındaki önlemlerini artırmasını ve Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını 1000'in altına düşürmesini talep ediyor. Reuters haber ajansına konuşan Avrupa Birliği'nden bir yetkili, sığınmacı sayısının üç haneli rakamlara düşürülmesi için özellikle Almanya'nın Türkiye'ye baskı yaptığını söyledi.

AB Komisyonu'nun da Yunanistan'daki durumun daha da kötüleşmemesi için önerdiği rakamın 700 olduğu belirtiliyor. Şu anda Türkiye'den Yunanistan'a her gün geçen sığınmacı sayısının ise 2000 dolayında olduğu ifade ediliyor.

İlk kez iade

Komisyon, Türkiye'nin Avrupa'da iltica hakkı olmayan sığınmacıları ilk kez dün geri aldığını açıkladı. Brüksel'den yapılan açıklamada Tunus, Fas ve Cezayir vatandaşı 308 kişinin Türkiye'ye gönderildiği belirtildi. Avrupa'ya iltica hakkı olmayan kişilerin iadesi konusunda Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 2014 yılında anlaşmaya varılmıştı.

7 Mart'ta düzenlenecek AB - Türkiye Zirvesi'nde sığınmacı akınının durdurulması karşılığında Türkiye'ye aktarılacak yardımlar da görüşülecek. Türkiye, sığınmacı akınının durdurulması için Avrupa Birliği'nden 3 milyar euro mali yardım bekliyor. Ancak Ankara bu miktarın da yeterli olmadığı kanısında.

"Türkiye'nin alternatifi yok"

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'i dünkü ziyaretinde konuşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye ile işbirliğinin bir alternatifi olmadığını söyledi. Tusk, Yunanistan'ı ziyaretinin ardından Ankara'yıda ziyaret ederek zirve öncesi Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.

Tusk, Avrupa Birliği ülkelerinden de iltica hakkı olmayan kişileri sınırdışı etmesini ve Schengen kurullarını uygulamasını istedi. Tusk, Avrupa Birliği'nde serbest dolaşımı düzenleyen Schengen sisteminin yaşamasının kuralların uygulanmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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