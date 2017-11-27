İstanbul, 27 Kasım (DHA) - AB Komisyonu\'nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, “Türkiye ve AB arasında emmniyetli işleyen bir ulaştırma sistemi vazgeçilmez olarak görülmekte” dedi.

Yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, AB’ye tam üyelik hedefine bağlılığını sürdüren bir ülke olduğunu söyleyen Arslan, “AB ile her alanda teknik işbirliğimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Ulaştırma sektörü de bu işbirliğinin önemli bir alanıdır.

“AB, bizim en büyük ticaret ortağımızdır. Bu bakımdan, Türkiye ve AB arasında hızlı ve emniyetli şekilde işleyen bir ulaştırma sistemini vazgeçilmez olarak görüyoruz.

“Bugün, Sayın Bulc’un daveti üzerine, Brüksel’de Türkiye-AB Üst Düzeyli Ulaştırma Diyaloğu toplantısını gerçekleştiriyoruz. Ulaştırma alanındaki işbirliğimizi geliştirmek amacıyla önemli konuları ele aldık.

“Toplantının iki taraf için de oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum.

“Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) ve AB ile mali işbirliğimiz kapsamında önümüzdeki dönemin en önemli altyapı projesi Halkalı-Kapıkule Demiryolu projesidir. Bu proje konumu itibariyle Avrupa’yı Asya’ya bağlayan yüksek standartlı demiryolu ağının önemli bir parçasını oluşturacak.

“Bugün, bu projenin başarıyla tamamlanması konusunda gerek Türkiye gerekse AB’nin oldukça kararlı olduğunu gördük. Önümüzdeki süreçte iki tarafın bu projeye yönelik işbirliğini en üst düzeyde sürdüreceğine inanıyorum.

“Sayın Bulc ile, Türkiye-AB karayolu ve demiryolu sınır geçişlerinde taşımacılığımızın etkinliğini azaltan uygulamaları da ele aldık. Bu çerçevede alınan teknik ve idari önlemleri görüştük. Türkiye-Bulgaristan sınırındaki geçişleri iyileştirmek için ortak bir çalışma grubu oluşturmaya da karar verdik.

“Toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri de karayolu trafik güvenliğiydi. Toplantımızın, karayollarını daha emniyetli hale getirmek konusundaki işbirliğimizi daha da güçlendirdiğini düşünüyorum.

“’Trafikte Yüzde 100 Yaşam (Vision Zero)’ projesini, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile birlikte Komiser Sayın Bulc’un da teşrifleriyle geçen Temmuz ayında Ankara’da başlatmıştık.

“Bu projedeki gelişmeler başta olmak üzere karayolu güvenliği konusunda ülkemizde yürüttüğümüz çalışmalar hakkında Sayın Bulc’a bilgi verdim. Sayın Bulc da AB’nin bu alanda politikasına yönelik son gelişmeleri bizle paylaştı.

“Sayın Bulc ile, ‘Türkiye-AB Kapsamlı Havacılık Müzakereleri’ hususunda da görüş alışverişinde bulunduk. Bu anlaşma iki taraf için de oldukça önemli ekonomik kazanımlar sağlayacaktır. Müzakereler, mevcut durumda oldukça yapıcı bir şekilde ilerliyor.

“Bu yapıcı zeminin devamlılığı için, havacılık müzakerelerinin teknik konulara odaklanmaya devam etmesinin ve siyasi sorunların sürece karıştırılmamasının önemini Sayın Bulc nezdinde bir kez daha vurguladım.

“Ayrıca, bugünkü toplantı vesilesiyle, Sayın Bulc’u 2018’in ilk yarısında faaliyete geçirmeyi planladığımız “Türk Sivil Havacılık Akademisi”nin açılışına davet ettim.

“Toplantıda, bazı AB üyesi devletlerin Türk karayolu taşıyıcılarına uyguladığı Gümrük Birliği’ne aykırı vergi ve ücret uygulamalarından duyduğumuz rahatsızlığı Sayın Bulc nezdinde dile getirme fırsatı buldum.

“Bu çerçevede Avrupa Birliği Adalet Divanının, bizim görüşlerimizi teyit eden Kararını da görüştük. Komisyon’un, Gümrük Birliği hukukumuz ve AB müktesebatı çerçevesinde bu konuda en kısa zamanda uygun idari ve hukuki önlemleri almak üzere gerekli girişimleri başlatacağını düşünüyorum.

“Görüşmemizde elbette denizcilik konularına da değindik. Bu çerçevede, Yunanistan’ın Ege Denizindeki turizmi olumsuz etkileyen bazı uygulamalarını ele alma fırsatımız oldu.

“Ayrıca ulusal klaslama kuruluşumuz olan Türk Loydunun AB tarafından tanınması sürecinde Sayın BULC’un desteğininin önemini vurguladım.

“Bugün ayrıca, Türk polisinin Avrupa Trafik Polisleri Ağına (TISPOL) üyeliğini de Sayın Komiser ile görüştük. Toplantımız vesilesiyle birazdan TISPOL’e üyelik başvurumuza yönelik bir tören gerçekleştirilecek. TISPOL’e üyeliğimizin hem ülkemiz hem de AB açısından son derece yararlı olacağına inanıyorum. Türkiye ve AB, Üst Düzeyli Diyalog toplantılarının önümüzdeki dönemde düzenli olarak devam etmesi konusunda görüş birliği içindedir.”