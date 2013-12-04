Türkiye vatandaşlarına AB'ye vizesiz yolculuk kapısı aralanıyor

Türkiye ile Avrupa Birliği, 'kaçak göçmenleri geri kabul' anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirirse, üç yıl sonra Türkiye vatandaşları AB'de vizesiz seyahat edebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edebilmesinin önündeki bir engel daha aşılıyor. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz girebilmesi müzakerelerinde uzlaşmaya vardı.

Akşam gazetesinin haberine göre, karşılıklı çekincelerin giderilmesiyle bir süredir yürütülen yol haritası müzakerelerinde imza aşamasına gelindi. Uzlaşma çerçevesine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da onay verdi. İmzaların bu ay içinde atılması bekleniyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Türkiye, Avrupa Birliği ile uzlaşmanın ardından Haziran 2012'de paraf attığı geri kabul anlaşmasını imzalayacak. Ardından eşzamanlı olarak vize muafiyetine yönelik müzakereler başlayacak. Geri kabul anlaşmasıyla Türkiye, kendi üzerinden Avrupa Birliği'ne kaçak yollardan giden üçüncü ülke vatandaşlarını geri almayı kabul edecek. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Meclis onayına geçirilmesi şart.

Geri kabul anlaşması yürürlüğe girdikten sonra, karşılıklı bir izleme süreci olacak. Avrupa Birliği Türkiye'nin; Türkiye, Avrupa Birliği'nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine bakacak. Eğer Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirir ancak makul bir süre içerisinde Avrupa Birliği vize muafiyeti tanımazsa, Türkiye tek taraflı olarak geri kabul anlaşmasını askıya alabilecek.

İmzalar atılır, süreç işlemeye başlarsa ve süreç içinde herhangi bir sorun çıkmazsa, en az üç yıl sonra, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz Avrupa kapıları açılacak.