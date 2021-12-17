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Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini almak için masada

17 Aralık 2021 18:40

Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla L YY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin hisselerinin satın alınması konusunda KAP'a açıklama gönderdi.

Açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.

 

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