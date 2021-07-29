"Türkiye Varlık Fonu kaldırılacak, işçinin birikimi işçi için kullanılacak"; CHP'den 36 maddelik ekonomi paketi

CHP Ekonomi Masası olası bir erken seçimde sunmak üzere ‘İlk 100 gün vaatleri’ni hazırlamaya başladı. Heyet, 36 maddeden oluşan bir ekonomi paketi hazırlayacak.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katılan Ekonomi Masası üyeleri, işçi, emekli, esnaf, çiftçi, sanayici, gençlik ve mülteci sorununun etkilerine yönelik ana başlıklarda seçmene neler vaat edilebileceğini görüştü.

Edinilen bilgilere göre toplantıda ‘6X6 formülü’ne karar verildi. CHP’nin logosundaki 6 oku temsilen, “6 ana başlık altında 6’şar somut vaat olmak üzere toplam 36 maddeden oluşan bir ekonomi paketi” hazırlanacak.

"Türkiye Varlık Fonu kaldırılacak"

Edinilen bilgilere göre, CHP’nin, ‘6X6=36’ formülünde yer alması olası vaatlerden bazıları şöyle:

“- Kuruluşundan itibaren tartışmalarla gündeme gelen Türkiye Varlık Fonu kaldırılacak.

- Kamu, özel işbirliği modeli ile inşa edilen, yüklü Hazine garantileri nedeniyle eleştirilere konu olan köprü, otoyol, hastane ve havalimanı gibi yatırımlar kamulaştırılacak.

- Son günlerde kamuoyunda ekonomik etkileri de tartışılan ‘sığınmacı’ ve ‘düzensiz göç’ sorununun kesin çözümüne yönelik daha önce açıklanan öneriler ışığında somut bir yol haritası sunulacak.

- Pandemi döneminde devletten yeterince destek alamayan ve bankalara yönlendirilen esnafın geri ödemekte zorlandığı kredi borçlarının faizleri silinecek, ana paranın ise makul ölçüde taksitle geri ödenebilmesine olanak tanınacak.

- Çıkarılacak kararname ile stopaj vergisi kaldırılacak.

- Çiftçilerin de banka ve tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizleri sıfırlanacak, anaparanın makul taksitlerle geri ödenmesi imkânı getirilecek.

- Asgari ücretten vergi kesintisi kaldırılacak.

"İşçinin birikimi işçi için kullanılacak"

- Her ay çalışanların maaşından yapılan kesintilerle oluşturulan İşsizlik Fonu’ndaki birikimden teşvik ya da destek adı altında işverene para aktarılmayacak. İşçinin birikimi işçi için kullanılacak.

- Yardıma ihtiyaç duyan yurttaşlara verilen sosyal desteklerin tek çatı altında toplanmasını öngören Aile Destekleri Sigortası (ADS) yaşama geçirilecek. ADS ile maaşlar, ailedeki kadınların hesabına yatırılacak, yoksulluk sınırının altında aile kalmayacak, gençlere eğitim, çocuklara beslenme desteği sağlanacak.

- İşsizlik nedeniyle öğrencilik döneminde aldığı KYK kredisinin borcunu ödeyemeyen gençler için hacizler kaldırılacak, faizler silinecek. Borçlu gençler, iş bulduklarında makul taksitler ile geri ödeme yapabilecek."