Türkiye Varlık Fonu ilk eurobond ihracını yapacak; sekiz bankaya yetki verildi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), ilk eurobond ihracı öncesi bugün başlayacak yatırımcı görüşmeleri için bankaları yetkilendirdi.

Reuters'ın IFR'ye dayandırdığı haberine göre yatırımcı görüşmeleri bugün gerçekleşecek, yekilendirilen bankalar ise BofA Securities, Citi, HSBC, ICBC, IMI - Intesa Sanpaolo, JPMorgan, SMBC Nikko ve Société Générale.

Yatırımcı görüşmeleri ardından piyasa koşullarına göre yapılacak olası TVF ihracı 5 yıllık vadeli ve dolar cinsi bekleniyor.

İhraç edilecek tahvillerin Fitch tarafından BB- olarak derecelendirilmesi bekleniyor.