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Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu ilk eurobond ihracını erteledi

20 Ekim 2020 15:36

Türkiye Varlık Fonu (TVF), yatırımcı görüşmelerinin ardından planladığı ilk eurobond ihracını erteledi.

Reuters'ın IFR'dan aktardığına göre, yatırımcı görüşmelerinin geçen hafta sonuçlanmasının ardından Türkiye Varlık Fonu'nun olası eurobond ihracını mevcut piyasa koşullarında ertelemeye kadar verdiği belirtildi.

TVF'nin ilk ihracı öncesi yatırımcı görüşmeleri için BofA Securities, Citi, HSBC, ICBC, IMI - Intesa Sanpaolo, JPMorgan, SMBC Nikko ve Société Générale'i yetkilendirmişti.

Yatırımcı görüşmelerinin ardından piyasa koşullarına göre yapılacak TVF ihracının 5 yıl vadeli ve dolar cinsi olması bekleniyordu.

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