Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü'nden Türk Telekom açıklaması: En kötü senaryoda bile aldığımız varlığın değeri ödediğimiz fiyatın çok daha üstünde

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, eleştirilere neden olan Türk Telekom’u alma planları hakkında konuştu. Ermut “Ben bugün bir işadamı olsam, '1.6 milyar dolara bu şirketi alır mıydınız' diye sorsanız, cevabım 'korkmadan alırdım' olurdu” dedi.

Devlete ait telekomünikasyon şirketi Türk Telekom, 2005 yılında yapılan bir ihaleyle özelleştirildi. İhalede, Ojer Telekomünikasyon A.Ş. Firması (OTAŞ) 6,55 milyar dolara şirket hisselerinin yüzde 55’ini satın aldı. Türkiye Varlık Fonu (TVF), LYY Telekomünikasyon A.Ş. firmasına ait Türk Telekom'u, dün yapılan Pay Satın Alım Sözleşmesi kapsamında, şirketin bankalara borcu olan yaklaşık 6,4 milyar dolar karşılığında geri aldı. Öte yandan, Türk Telekom’un aslında OTAŞ'a satılmadığı, yalnızca imtiyaz ve altyapıyı kullanma hakkı verildiği ve 2026'da devlete devredileceği ortaya çıkmıştı. Karara birçok siyasi tepki göstermiş, devlete geçeceği halde neden geri alındığı sorulmuştu.

“İmtiyaz sona erdiğinde şirketin bedavaya devrolacağı algısı doğru değil”

Sabah gazetesinden Dilek Güngör’ün sorularını yanıtlayan Ermut, “İmtiyaz sona erdiğinde şirketin bedavaya devrolacağı algısı doğru değil” dedi.

“En kötü senaryoda bile aldığımız varlığın değeri ödediğimiz fiyatın çok daha üstünde”

“En kötü senaryoda yani imtiyazın devam etmediği durumda bile aldığımız varlığın değeri ödediğimiz fiyatın çok daha üstünde” diyen Ermut, “Şirket zaten halka açık, imtiyazı uzatıp ikincil halka arz planlanıyor, blok satış gibi bir plan yok. İkincil halka arzla yabancı yatırımcının ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. İki sene içinde yatırımları hızlandırıp, şirkette katma değeri oluşturduğumuz bir senaryodan baktığınızda hiçbir şekilde en ufak bir endişemiz olmayan bir satın almaydı. Ben bugün bir işadamı olsam, '1.6 milyar dolara bu şirketi alır mıydınız' diye sorsanız, cevabım 'korkmadan alırdım' olurdu” diye konuştu.

“Krediyi alırken Varlık Fonu'nun herhangi bir varlığını temlik etmeyeceğiz”

Ermut, krediyle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“Krediyi ağırlıklı olarak LYY Telekomünikasyon şirketinin ortağı olan bankalar sağlayacak. İlk 2 sene ödemesiz, toplam 6 yıl vadeyle alınacak. Bu krediyi alırken Varlık Fonu'nun herhangi bir varlığını temlik etmeyeceğiz. Satın alma işleminin finansmanı için öz kaynaklardan kullanılacak tutar 50 milyon dolar. Kalan bedel dış kaynak olarak temin edilecek.”

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