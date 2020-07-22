Türkiye Varlık Fonu CEO'su Sönmez: Özelleştirme günümüze uygun değil; Adana'ya 10 milyar, sigortacılığa 1 milyar dolar yatırım yapacağız

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, havacılık ve petrokimya sektörlerinde büyümeyi planladıklarını söyledi. Özelleştirme yanlısı, devletin ekonomideki payının azaltılmasını savunan görüşün günümüzün problemlerini çözemeyeceğini savunan Sönmez, Koronavirüs salgını esnasında kamu bankalarının üstlendiği aktif rolün, devlet müdahalesinin bazen kaçınılmaz olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Bloomberg’de yer alan habere göre Türkiye Varlık Fonu 2023’e kadar, enerji, petrokimya, madencilik ve havacılık sektörlerine 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Kuruluş bu yatırımlar için şimdiye kadar 6 milyar dolarlık fon oluşturdu.

Sönmez’in verdiği bilgiye göre Türkiye Varlık Fonu bu kapsamda Adana’da gerçekleştirilecek 10 milyar dolarlık petrokimya yatırımı için fizibilite çalışmaları yürüyor.

Varlık Fonu’nun gündemindeki bir başka yatırım Afşin-Elbistan’da kurulacak kömür santrali. Fon, 6 Çinli şirketle bu yatırım için görüşüyor. Sönmez’in verdiği bilgiye göre bu santrali yapacak şirket gerekli yatırımı kendi kaynaklarıyla yapacak. Sönmez, bu yatırımın birkaç milyar dolar seviyesinde olacağını söyledi.

Sönmez, Koronavirüs salgını sonrasında havacılık sektörünün konsolidasyon sürecinden geçeceğini ve Türk Havayolları’nın da bu sürecin parçası olacağını da belirtti.

Zafer Sönmez, Varlık Fonu’nun 960 milyon dolar yatırımla çok sayıda küçük şirketten oluşan sigorta sektöründe konsolidasyona getmeyi hedeflediğini de kaydetti.