Türkiye Varlık Fonu Akmerkez'e taşındı

Kamuya ait çok sayıda şirketin devredildiği Varlık Fonu'nun yönetim merkezi taşındı. Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, fonun merkezinin Borsa İstanbul’un İstinye’deki yerleşkesinden Akmerkez’e taşındığını yazdı.

Toker'in Cumhuriyet'te "Devletin medikal alımları alarm veriyor" başlığıyla yayımlanan (28 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

TVF, Akmerkez’e taşındı

Kurulduğu günden bu yana tartışmaların odağında. Türkiye Varlık Fonu, yönetimindeki isimlerle, devraldığı büyük kamu bankaları ve kamu şirketleriyle, şeffaf olmayan operasyonlarıyla gündemden düşmüyor.

Hazine garantili projeler için yüklendiği misyonla daha da düşeceğe benzemiyor.

Kurulduğu Kasım 2016’dan beri Borsa İstanbul’un İstinye’deki yerleşkesindeydi.

Resmi adresi de BIST olarak görünüyordu.

Nihayet taşınmış TVF. Akmerkez’e taşınacağı duyumları vardı. Bu duyumlar gerçeğe, hatta şirket yönetim kurulu kararına dönüşmüş bile.

Karar, Ticaret Sicili’nin 23 Mayıs 2017 tarihli sayısında yayımlandı.

TVF, Borsa İstanbul yerleşkesinden Akmerkez E Kule (E-3 Blok) bağımsız bölüme taşınmış.

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