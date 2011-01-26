-TÜRKİYE ÜZERİNDEN TERÖRİST SIZACAĞI İDDİASI MOSKOVA (A.A) - 26.01.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedova Havaalanı'ndaki terörist saldırıyı düzenleyen intihar eylemcisinin dün kopan kafasının fotoğrafını yayımlayan Rus "Life.ru" adlı internet haber portalı bugün, Rus istihbarat servislerinin geçen ay Türkiye, İran ve Gürcistan üzerinden 5 militanın Rusya'ya geçeceği ihbarı aldığını ileri sürdü. Haberde, Rus istihbarat servislerinin, Pakistan'da eğitim gören 5 militanın Türkiye, İran ve Gürcistan üzerinden Rusya'ya gelmeyi planladığı istihbaratını aldığı belirtilerek, Rus istihbarat servislerinin Aralık sonunda veya Ocak içinde terörist saldırı hazırlıkları konusunda bilgisinin bulunduğu iddia edildi. "Life.ru" Rus istihbarat örgütüne gelen mesajda şu bilgilerin yer aldığını öne sürdü: "İstihbarat verilerine göre yakın zamanda Pakistan'da İsrafil Valicanov'un yönettiği "Riyazus Salihjin" grubundan 5 militan (Bu militanların Dağıstanlı olduğu tahmin ediliyor) İran, Türkiye ve Gürcistan üzerinden Rusya'ya gelmeyi planlıyor. Teröristler Gürcistan'a gelince yeni Rus pasaportu almayı planlıyorlar. Teröristlere Aralık sonunda ve Ocak başında, Kuzey Alanya'nın (Kuzey Kafkasya) merkezindeki pazarlarda ve 7 Ocak Noel kutlamaları esnasında otomobil havaya uçurma talimatı verildi. Üstelik Kızılyar kentindeki (iç istihbarattan sorumlu) Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Emniyet mensuplarına yönelik saldırılar düzenleme talimatı aldılar." Moskova Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi Viktor Birükov, gazetecilerin terör eylemi hazırlığına dair istihbarat bilgisi olduğunu hatırlatması üzerine, "FSB ve dış istihbarat servisinden terör eylemleri hazırlığı konusunda herhangi uyarı gelmedi" dedi. -SALDIRGAN ADINI YÜKSEK SESLE SÖYLEMİŞ- Moskova'da düzenlenen terörist saldırıda intihar eylemcisinin adını ve yaşını yüksek sesle söyledikten sonra üzerindeki bombaları patlattığı ileri sürüldü. Rus Komsomolskaya Pravda gazetesinde yayımlanan haberde, saldırıdan yaralı olarak kurtulan, patlamanın olduğu yerin hemen yanı başındaki "Asya" adlı kafenin baş aşçısı Aleksandır Popov'un, intihar eylemcisinin kendisine 10 metre uzaklıkta olduğunu ve intihar etmeden önce adını, nereli olduğunu ve yaşını bağırarak söylediğini ileri sürdüğü kaydedildi. Popov, saldırının şokundan dolayı sadece teröristin 35 yaşında olduğunu hatırladığını belirterek, intihar eylemcisinin kendisini tanıttıktan sonra, "Şimdi Hepiniz Öleceksiniz" diye bağırdığını söyledi. Popov, intihar eylemcisinin karnındaki bir düğmeye basarak kendini infilak ettirdiğini de sözlerine ekledi. Psikologlar, görgü tanıklarının bu tip olayda genelde şok geçirdiklerine ve bu şok yüzünden kendilerinin de bazı detaylar ekleyebileceğine dikkati çekiyorlar.