Türkiye Uzay Ajansı’nın kiraladığı 1’i VIP minibüs 5 aracın maliyeti belli oldu

Türkiye Uzay Ajansı’nın 1’i VIP minibüs olmak üzere kiraladığı 5 aracın maliyeti 1 milyon 62 bin TL.

2023 yılında, “Ay’a sert iniş” yapacağı açıklanan Türkiye Uzay Ajansı’nın biri VIP minibüs olmak üzere kiraladığı toplam beş aracın maliyeti belli oldu. Araçların iki buçuk yıllık kirası ve şoför hizmeti için toplam 1 milyon 62 bin 919 TL ödeneceği öğrenildi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı’nın, biri VIP araç olmak üzere kiraladığı toplam beş aracın 1 Mayıs 2021–31 Aralık 2023 tarihleri arasında kullanılacağı bildirildi. Yakıt masrafları Türkiye Uzay Ajansı’nca karşılanacak araçların kiralandığı şirket, ajansa iki de şoför tahsis edecek. Araçların iki buçuk yıllık kirası ve iki şoför hizmeti için Irmak Grup Film Yayıncılık Prodüksiyon isimli şirket ile 1 milyon 62 bin 919 TL’lik sözleşme imzalandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Türkiye Uzay Ajansı’nın kiraladığı araçların renginden iç döşeme özelliklerine, klima tipinden motor hacmine kadar her detay ihale dosyasında yer aldı. Araçların bazı özellikleri ihale dosyasında şöyle sıralandı:

"Metalik gri, siyah, füme veya lacivert, en az 2019 model, en fazla 50 bin kilometre, Türkiye haritalı navigasyonlu, çift bölge kontrollü tam otomatik klima, elektrikli ve ısıtmalı katlanabilen yan aynalar EDL, MSR, ESC, ABS, ASR, yokuş kalkış desteği, renkli cam.

Dokuz kişilik minibüs: En az 2019 model, en fazla 80 bin kilometre, en az 2000 cc en fazla 2500 cc, yatar pozisyon alabilen koltuklar, karşılıklı hale dönüştürülebilen koltuklar, ESP, ABS, ASR, BAS, EBD, otomatik klima sistemi, yolcu bölümünde ilave klima, yokuş kalkış desteği, otomatik kararan iç ayna, gri-siyah veya beyaz kol dayama yerleri."