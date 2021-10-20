Türkiye Uzay Ajansı'nın bütçesinde yüzde 60 artış: Hedef, 2023'te uzaya insan göndermek, 2024'te Ay'a 'sert iniş'

Türkiye Uzay Ajansı’na, 2021 yılına göre yüzde 61.29 oranında artırılarak, 61 milyon 293 bin TL bütçe verilmesi öngörüldü. Ajansın, Türk Astronot ve Bilim Misyonu çerçevesinde uzaya insan gönderme projesinin 2023 yılında, Ay’a Sert İniş Projesi’nin ise 2024 yılında tamamlaması hedeflendi.

ANKA'dan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı’nın 2022 yılı bütçe teklifine göre, Ajans’a; bütçeden 61 milyon 293 bin TL pay aktarılması teklif edildi. Buna göre, 2021 yılında 38 milyon 71 bin TL ödenek alan kurumun bütçesinin yüzde 61.29 oranında artırılması öngörüldü.

Ajans; Ay’a Sert İniş Projesi’nin yüzde 30’unun bu yılın sonunda gerçekleştirilmesi tahmin ediliyor. 2022 yılı sonunda yüzde 67’sinin tamamlanmasının planlandığı projenin hayata geçirilmesi için 2024 yılı hedeflendi. Ay’a Yumuşak İniş Projesi’nin yüzde 30’unun ise 2024 yılında tamamlanması tahmin edildi.

Teklife göre, Ajans; Türk Astronot ve Bilim Misyonu çerçevesinde, 2023 yılında Türk Astronot ve Bilim Misyonu çerçevesinde uzaya insan gönderme projesini tamamlamayı hedefledi.

Ajans, Uzay Havası Uygulama Merkezi kurmayı planladı. Uzay havasındaki değişimlerin etkilerini izlemek ve modellemek üzere kurulacak merkezin yüzde 80’inin 2022’de, yüzde 100’ünün ise 2023 yılı sonunda tamamlanması hedeflendi.