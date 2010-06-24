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Dünya

Türkiye uyuşturucuda transit ülke

BM tarafından yayınlanan 2010 Dünya Uyuşturucu Raporu’nda Türkiye uyuşturucu kaçakçılığında en önemli transit ülkelerden biri olarak yer alıyor.

24 Haziran 2010 03:00

T24- Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan 2010 Dünya Uyuşturucu Raporu’nda Türkiye uyuşturucu kaçakçılığında en önemli transit ülkelerden biri olarak yer alıyor. Raporda ayrıca, Türkiye’nin, İran’dan sonra en fazla kaçak uyuşturucuya el koyan ülke olduğu da yer alıyor.


Raporda Türkiye’yi ABD ve Çin izliyor. Raporda yer alan ifadelere göre, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarına rağmen, kaçakçılar yeterli miktarda uyuşturucuyu Avrupa’ya sokmayı başarıyor.


Afganistan’da üretilen eroinin yüzde 30’u, Avrupa’ya İran ve Türkiye üzerinden sokuluyor.


Her yıl  Hakkari ve Van illeri üzerinden Türkiye’ye yaklaşık 95 ton eroin giriyor.


Raporda Türkiye’de etnik Kürt grupların sınırdaki kaçakçılık faaliyetleriyle ilişkili oldukları kaydediliyor.


Rapora göre, Amerika’da kokain kullanımında önemli azalma gözlenirken,  eroin imalatında da yüzde 13 düşüş yaşandığı belirtiliyor. Bu durum Afganistan ve Burma’da haşhaş üretiminin azalmasına bağlanıyor.


Rapora göre, sentetik uyuşturuculara yönelenlerin sayısında ise artış var. Bu kişilerin sayısının kokain ve eroin kullananların sayısını geçeceği tahmin ediliyor.


Rapora göre, sentetik ilaçların taşınması kolay ve içeriği yasal olduğu için polis tarafından takip edilebilmesi daha zor.


Bu arada marihuana hala dünyada en yaygın kullanılan uyuşturucu türü olmaya devam ediyor. Tahminlere göre, her yıl yaklaşık 190 milyon kişi en az bir kez marihuana içiyor.

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