Türkiye 'uranyum karaborsası' olarak mı anılıyor?

T24 - Nükleer bomba yapımı için uygun uranyum satarken yakalanan iki kişinin Türkiye’ye de defalarca geldiği ortaya çıktı. Türkiye’de uranyum kara borsası olduğu söyleniyor





Gürcistan’da görülen gizli bir davada biri işadamı, diğeri bilimadamı olan iki Ermeni’nin, atom bombası yapımında kullanılabilen yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu satmak üzere Erivan’dan Gürcistan’a kaçırdığı ortaya çıktı. Fizikçi Hrant Onahyan (59) ve tüm servetini kumarda kaybeden işadamı Sumbat Tonoyan (63) zengin olmak için uranyum kaçakçılığı yapmaya karar verdi.







Urallar ve Sibirya’da kaynakları olan bir başka kaynak ikiliye 18 gramlık zenginleştirilmiş uranyum sağladı. Uranyum kara borsasında alıcıların Müslüman olduğunu düşünen kaçakçılar birçok kez Türkiye sınırındaki Batum’a geldi. Burada aracı kimliğine bürünmüş Türkçe konuşan Gürcü gizli polis ile tanışan ikili uranyumu gramı 50 bin dolardan gizemli bir Müslümana satmak üzere anlaştıklarını düşünerek Erivan’a geri döndü.





Gürcistan sınırına yerleştirilen radyasyon algılayıcılarına yakalanmamak için, kaçakçılar uranyumu bir sigara paketine koyarak kurşunla kapladı. Ancak her adımları takip ediliyordu. Alıcılar ile buluşmak üzere Tiflis’teki Tori Oteli’ne giden Onahyan ile Tonoyan kendilerini bekleyen Gürcü özel timi tarafından yakalandı. ABD’de yapılan araştırmalar ikilinin üzerinde bulunan maddenin yüzde 89.4 oranında zenginleştirilmiş uranyum olduğunu ortaya koydu. Kaçakçıların Türkiye sınırına gelmesi üzerine konuşan Gürcistan nükleer silahların yayılmasını önleme biriminin başındaki Archil Pavenişvili de, “Kaçakçılar arasında, radyoaktif maddeler için asıl kara borsanın Türkiye’de olduğu şeklinde bir söylenti var. Ancak, bu malzemelerin Türkiye’de başarılı bir şekilde satılıp el değiştirdiği ile ilgili bir habere rastlamadım” dedi. Uranyumun gramının karaborsada 10 bin dolardan satıldığı söyleniyor.





Dipnot



Taşınabilecek küçüklükte bir nükleer silah yapmak için en az 50 kilo, yaklaşık yüzde 90 oranında zenginleştirilmiş uranyum gerekiyor.