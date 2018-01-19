Türkiye Ümitler Judo Şampiyonası heyecanlı başladı

MERSİN\'in ev sahipliğini yaptığı Türkiye Ümitler Judo Şampiyonası renkli görüntülerle başladı.

Judo Federasyonu\'nun 2018 yılı ilk yurtiçi organizasyonu olan şampiyona, Servet Tazegül Spor Salonu\'nda start aldı. Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz\'un da yakından takip ettiği şampiyonada 70 ilden 494 erkek ve 342 de kadın sporcu mindere çıkacak. Şampiyonanın ilk günüde erkekler 50, 55 ve 60, kadınlar da 40, 44 ve 48 kilogramda madalya mücadelesi verdi. 4 minderde yapılan müsabakalarda sporcular, madalya için ter döktü. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu.

Müsabakaların heyecan verici olduğunu söyleyen Federasyon Başkanı Huysuz, \"Bizim için önemli bir turnuva. Bu yaş kategorisinde geçen yıl çok güzel başarılar elde etmiştik. 836 sporcunun katılması bizim için ayrı bir güzellik. Judo 81 ilde olan yaygın bir spor. Geçen yılı aktif 21 bin 300 sporcu ile kapatmıştık. Bu yıl hedefimiz bunun biraz daha üstü. Türk judosunun geleceği burada. Çocuklarımız bu yıl yapılacak olan Arjantin\'deki Gençlik Olimpiyatları\'na katılacak. O iki sporcumuz da burada. Şampiyonadan seçilecek arkadaşlarımız Milli Takıma katılacak. O arkadaşlarımızla beraber ülkemizi Arjantin\'de temsil edeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Müsabakalardan görüntüler

- Başkan Sezer Huysuz\'un açıklamaları

- Detaylar

İbrahim MAŞE-Mustafa İNSAN / MERSİN, (DHA)

