T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda birinci oldu

İSTANBUL,(DHA) Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nın son gününde Türkiye, 3 altın ve 2 bronz madalya ile ülke sıralamasında birinciliğini ilan etti

08 Nisan 2018 22:06

İSTANBUL,(DHA)

Almanya\'nın Berlin kentinde düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası\'nın son gününde Türkiye, 3 altın ve 2 bronz madalya ile ülke sıralamasında birinciliğini ilan etti. Ay yıldızlı judokalar toplamda 5 altın, bir gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
Son gün müsabakaları sonunda toplamda 5 altın, bir gümüş ve 5 bronz madalya ile ülke sıralamasında birinciliğini ilan eden ümit milliler, kapanışı 3 altın ve 2 bronzla yaptı.
Kadınlar 57 kiloda Dilay Tekin, erkekler 81 kiloda Ahmet Çuhadar ve +90 kiloda Ö. Kemal Aydın rakiplerini geride bırakarak sıkletlerinde altın madalyaya ulaştılar.
Kadınlar +70 kiloda Mine Kalender ile erkekler 90 kiloda Fatit Acet ise üçüncülük kürsüsüne çıktılar.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerlinJudo Avrupa KupasıTürkiyeAySonKadınlarDilay TekinAhmetKemal AydınMine KalenderFatit AcetFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24