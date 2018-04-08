Türkiye, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda birinci oldu

İSTANBUL,(DHA)

Almanya\'nın Berlin kentinde düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası\'nın son gününde Türkiye, 3 altın ve 2 bronz madalya ile ülke sıralamasında birinciliğini ilan etti. Ay yıldızlı judokalar toplamda 5 altın, bir gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Son gün müsabakaları sonunda toplamda 5 altın, bir gümüş ve 5 bronz madalya ile ülke sıralamasında birinciliğini ilan eden ümit milliler, kapanışı 3 altın ve 2 bronzla yaptı.

Kadınlar 57 kiloda Dilay Tekin, erkekler 81 kiloda Ahmet Çuhadar ve +90 kiloda Ö. Kemal Aydın rakiplerini geride bırakarak sıkletlerinde altın madalyaya ulaştılar.

Kadınlar +70 kiloda Mine Kalender ile erkekler 90 kiloda Fatit Acet ise üçüncülük kürsüsüne çıktılar.

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