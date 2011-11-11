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Türkiye uluslararası yardım çağrısı yaptı

Türkiye Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden sonra çadır ve ev için uluslararası...

11 Kasım 2011 02:00

T24 -Türkiye Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden sonra çadır ve ev için uluslararası yardım çağrısında bulundu...



Türkiye 7.2 büyüklüğündeki deprem ardından çadır ve prefabrik ev için yine uluslararası yardım talebinde bulundu.

Uluslararası yardım çağrısında bulunmasında kötü hava koşullarının etkili olması ve artçı depremlerin devam etmesi sonrasında çadır ve prefabrik evlerin yetersiz kalması etkili oldu.


Yunan vatandaşlardan yardım geldi

Yunanistan'ın Midilli adasındaki vatandaşlar kendi çabalarıyla topladıkları yardımları Van'daki depremzedelere dün teslim etti.

Midillili Yunan vatandaşları tamamen kendi çabalarıyla topladıkları bağışlarla karşıladıkları yardım, 300 adet el feneri, battaniyeler, bebek bezleri ve diğer gerekli yardım malzemeleri Van'a gönderdi.


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