Türkiye Ukrayna'ya üstünlük sağladı

2009 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde (C) Grubu'ndaki 4. maçında yarın deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak (A) Milli Takım'ın rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor.



12 Dev Adam, yarın yapacağı karşılaşmayla Ukrayna ile tarihindeki 10. maçına çıkacak. Milliler, rakibiyle bugüne dek yaptığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Ukrayna ile yaptığı 9 maçta rakip potalara toplam 711 sayı atan milliler, kendi potasında ise 656 sayı gördü.



(A) Milli Takım, başantrenör Bogdan Tanjeviç döneminde Ukrayna ile yaptığı 2 maçı da kazandı.

Fransa'da Limoges turnuvasında 9 Eylül 2005'te yapılan Tanjeviç dönemindeki ilk karşılaşmada rakibini 22 sayı farkla mağlup eden milliler, 2009 Avrupa Şampiyonası elemelerinde de İstanbul'da yaptığı ilk maçı 13 sayı farkla kazandı.



Ukrayna ile yaptığı ilk maçı yitiren Türkiye, ilk resmi maçtan ise galibiyetle ayrıldı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna ile tarihinde ilk kez 16 Haziran 1994 tarihinde Mısır'da özel bir turnuvada karşılaşan Türkiye, rakibine ilk maçta 68-56'lık skorla yenildi.



Rakibiyle ilk resmi maçını 30. Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu'nda 11 Ekim 1995 tarihinde Ankara'da yapan "12 Dev Adam", karşılaşmayı 96-88'lik skorla kazandı.



Türkiye Ukrayna maçları



(A) Milli Takım'ın Ukrayna ile yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:



Organizasyon Tarih Yer Sonuç

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Özel Turnuva 16.06.1994 Mısır 56-68

30. Avr.Şam.Yarı Final Gr. 11.10.1995 Ankara 96-88

30. Avr.Şam.Yarı Final Gr. 27.11.1996 Kiev 74-85

Özel Turnuva 02.08.2001 Bormio 73-58

33. Avr.Şam.Eleme Grubu 28.11.2001 İstanbul 80-67

33. Avr.Şam.Eleme Grubu 27.11.2002 Kiev 73-74

33. Avr.Şam.Finalleri 05.09.2003 İsveç 77-69

Özel Turnuva 09.09.2005 Fransa 96-74

36. Avr.Şam.Elemeleri 03.09.2008 İstanbul 86-73



Not: Tablodaki sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.

