“Türkiye, Ukrayna’ya silah yardımı yapabilir”

Kırım Tatarları'nın manevi lideri olarak kabul edilen eski Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'ya savaş malzemesi göndermeyi inceleme hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Doğan Haber Ajansı’ndan Deniz Berktay’ın haberine göre, Kırımoğlu, RBK-Ukrayina adlı yayın organına verdiği demeçte, kendisinin üç gün önce Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak'a Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan bir mektup ilettiğini, söz konusu mektupta Türk yetkililerin, Ukrayna'ya gerekli savaş malzemelerinin sağlanması konusunu incelemeye hazır olduklarının belirtildiğini söyledi.

Söz konusu röportajda kendisinin geçen ay Ankara'ya düzenlediği ziyarete de değinen Kırımoğlu, kendisinin bu ziyarette Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler hakkında görüşmeler yaptığını kaydetti. Kırımoğlu, "bekleyin, çok yakında Türkiye'den bir askeri heyet Ukrayna'ya gelecek" diye konuştu. Türkiye'nin NATO sistemine dahil olan silahları vermesi için NATO onayının şart olduğunu hatırlatan Kırımoğlu, buna karşılık Türkiye'nin kendi ürettiği silahları verme konusunda kararı kendisinin vereceğini dile getirdi.