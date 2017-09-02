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Spor

Türkiye, Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu; kaderini gruptaki diğer takımların eline bıraktı

Ukrayna, galibiyet gollerini Yarmolenko'dan buldu

02 Eylül 2017 14:35

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Türkiye, Ukrayna'ya 2-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını gruptaki diğer takımların alacağı sonuçlara bıraktı. Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 18 ve 42'nci dakikalarda Andriy Yarmolenko kaydetti.

FEMEN'den protesto

Ukrayna-Türkiye maçı öncesi kadın hakları örgütü FEMEN'in bir üyesi göğsünde "Erdoğan killer(Erdoğan katil) yazısıyla sahaya girdi.  FEMEN'in birçok önemli yöneticisi Ukraynalı.

Karşılaşmadan önemli anlar

'18 Ukrayna, Viktor Kovalenko'nun asistinde Andriy Yarmolenko'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin ceza sahasında çok rahat oynayarak attığı golde yaklaşık 10-15 santimetrelik bir ofsayt olsa da hakemlerin gözünden kaçtı.

Gol pozisyonunda topun Kovalenko'nun ayağından çıktığı an:

'42 Yarmolenko, Ukrayna adına farkı ikiye çıkaran golü attı. Ancak bu golde de topun saha alanı dışından çevrilmiş olma ihtimali var: 2-0.

Ukrayna'nın ikinci golünde topun dışarıdan çevrildiği an:

'84 Şener Özbayraklı ve Arda Turan, aynı anda taç kullanmak isterken:

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