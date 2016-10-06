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Spor

Türkiye Ukrayna karşısında 2-0'dan geri döndü; 2-2

Türkiye'nin gollerini Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu attı

06 Ekim 2016 21:09

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 2. maçında Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 21.45'te başlayan maçta genç golcü Enes Ünal ilk 11'de sahaya çıktı. Ukrayna'nın 23. dakikada kazandığı penaltıda Yarmolenko topu ağlara göndererek 1-0'lık üstünlük sağladı. 27. dakikada ise Artem Kravets farkı 2'ye çıkardı. 45+1. dakikada Ozan Tufan'ın kafa vuruşuyla gelen gol ile A Milli Takım soyunma odasına 2-1 mağlup girdi. 

80. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan bulduğu golle 2-2'lik eşitliği sağladı.

Son dakikalarda başka gol olmayınca, Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta beraberliği kurtarmayı başardı.

Milli Takım’ın Ukrayna ilk 11’i şöyle:

Volkan BabacanŞener, Ömer Toprak, Hakan Balta, Caner, Emre Mor, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal

Ukrayna ise sahada şu 11'le mücadele ediyor:

Pyatov, Ordets, Kucher, Sobol, Butko, Zinchenko, Stepanenko, Kovalenko, Yarmolenko, Kravets, Konoplyanka

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