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Spor

Türkiye'den tarihi galibiyet: UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında Rusya karşısında kazandı

15 Kasım 2020 21:47

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında ağırladığı Rusya'yı 3-2 mağlup etti.
 

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile karşı karşıya geldi. Milli Takım, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazandı ve lig yükselme şansını sürdürdü.

Mücadelenin 11. dakikasında Cheryshev'in golüyle geriye düşen A Milli Takım, karşılaşmayı 3-2 kazanarak, lig yükselme şansını sürdürdü.

Millilerin golleri 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 52. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.

Uluslar Ligi'nde son haftada Milliler, Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Rusya ise Sırbistan'a konuk olacak.

Milli Takım ilk kez Rusya’yı mağlup etti

Uluslar Ligi’nde Rusya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez rakibini yenmeyi başardı.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup’ta İstanbul’da karşı karşıya geldiği Rusya’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. Milliler böylece Ruslara karşı ilk galibiyetini elde etmiş oldu. Bu müsabaka ile birlikte Rusya ile 8. maçına çıkan ay-yıldızlar, söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Milli Takım, bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

 

 

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