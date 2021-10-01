Türkiye, UEFA sıralamasında gerilemeye devam ediyor

Avrupa kupalarında Türkiye temsilcilerinin bu hafta aldığı kötü sonuçlar sonrası UEFA sıralamasında da Türkiye'nin yerinin değişmesine neden oldu. Türkiye, Yunanistan'a geçilerek 19. sıraya geriledi.

UEFA sıralamasında Türkiye gerilemeye devam ediyor. Galatasaray , Marsilya deplasmanında beraberlikle dönerek gruptaki liderliğini sürdürse de bu skor ülke puanı sıralamasında 1 basamak daha gerilememize engel olamadı.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax kaybetmesi, ardından Fenerbahçe’nin sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a yenilmesi sonrası Türkiye, ülkeler sıralamasında Yunanistan’a geçilerek 19. sıraya geriledi. Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyetler alarak ülke puanını yükseltip ilk 15 içerisinde sezonu tamamlayamazsak 2023-23 sezonunda;

-Süper Lig'i 1. sırada tamamlayan takım Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayacak ve play off oynayacak.

-UEFA Avrupa Ligi'nde hiçbir takımımız yer almayacak.

-UEFA Konferans Ligi'nde 3 takımımız boy gösterecek..

İşte UEFA sıralaması

Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından UEFA Sıralaması şu şekilde oluştu:

1-İngiltere: 90.641

2-İspanya: 82.570

3-İtalya: 65.902

4-Almanya: 64.213

5-Fransa: 46.415

6-Portekiz: 45.216

7-Hollanda: 36.500

8-Avusturya: 32.850

9-Rusya: 31.682

10-İskoçya: 31.300

11-Ukrayna: 30.600

12-Sırbistan: 28.875

13-Belçika: 28.000

14-İsviçre: 26.925

15-Hırvatistan: 24.900

16-Çekya: 24.400

17-Kıbrıs: 24.375

18-Yunanistan: 24.200

19-Türkiye: 23.900

20-Norveç: 23.250

21-İsveç: 22.625

22-Danimarka: 22.575

23-İsrail: 22.215

24-Bulgaristan: 19.250

25-Romanya: 16.650