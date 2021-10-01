Türkiye, UEFA sıralamasında gerilemeye devam ediyor

Avrupa kupalarında Türkiye temsilcilerinin bu hafta aldığı kötü sonuçlar sonrası UEFA sıralamasında da Türkiye'nin yerinin değişmesine neden oldu. Türkiye, Yunanistan'a geçilerek 19. sıraya geriledi.
UEFA sıralamasında Türkiye gerilemeye devam ediyor. Galatasaray , Marsilya deplasmanında beraberlikle dönerek gruptaki liderliğini sürdürse de bu skor ülke puanı sıralamasında 1 basamak daha gerilememize engel olamadı.
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax kaybetmesi, ardından Fenerbahçe’nin sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a yenilmesi sonrası Türkiye, ülkeler sıralamasında Yunanistan’a geçilerek 19. sıraya geriledi. Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyetler alarak ülke puanını yükseltip ilk 15 içerisinde sezonu tamamlayamazsak 2023-23 sezonunda;
-Süper Lig'i 1. sırada tamamlayan takım Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayacak ve play off oynayacak.
-UEFA Avrupa Ligi'nde hiçbir takımımız yer almayacak.
-UEFA Konferans Ligi'nde 3 takımımız boy gösterecek..
İşte UEFA sıralaması
Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından UEFA Sıralaması şu şekilde oluştu:
1-İngiltere: 90.641
2-İspanya: 82.570
3-İtalya: 65.902
4-Almanya: 64.213
5-Fransa: 46.415
6-Portekiz: 45.216
7-Hollanda: 36.500
8-Avusturya: 32.850
9-Rusya: 31.682
10-İskoçya: 31.300
11-Ukrayna: 30.600
12-Sırbistan: 28.875
13-Belçika: 28.000
14-İsviçre: 26.925
15-Hırvatistan: 24.900
16-Çekya: 24.400
17-Kıbrıs: 24.375
18-Yunanistan: 24.200
19-Türkiye: 23.900
20-Norveç: 23.250
21-İsveç: 22.625
22-Danimarka: 22.575
23-İsrail: 22.215
24-Bulgaristan: 19.250
25-Romanya: 16.650