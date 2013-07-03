Türkiye U20 Dünya Kupası'na veda etti

Evsahibi Türkiye, FIFA U20 Dünya Kupası'na veda etti. Gaziantep'te Fransa ile karşı karşıya gelen Milliler, sahadan 4-1 yenik ayrıldı ve turnuvanın ikinci turunda elendi. Fransa, çeyrek finalde Özbekistan ile eşleşti.

Sahadan 4-1 yenik ayrılan Milliler, turnuvaya ikinci turda veda etti.

Konuk takımın gollerini 19'da Kondogbia, 34'te Bahebeck, 47'de Veretout ve 68'te de Yaya Sanogo kaydetti. Milliler'in tek sayısı ise 77. dakikada Sinan Bakış'tan geldi.

Türkiye bu skorla turnuvaya veda ederken, Fransa; çeyrek finalde Özbekistan ile eşleşti.