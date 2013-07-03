T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye U20 Dünya Kupası'na veda etti

U20 Dünya Kupası 2. Turu'nda Türkiye, Fransa ile karşı karşıya geldi

03 Temmuz 2013 08:59

Evsahibi Türkiye, FIFA U20 Dünya Kupası'na veda etti. Gaziantep'te Fransa ile karşı karşıya gelen Milliler, sahadan 4-1 yenik ayrıldı ve turnuvanın ikinci turunda elendi. Fransa, çeyrek finalde Özbekistan ile eşleşti.
Sahadan 4-1 yenik ayrılan Milliler, turnuvaya ikinci turda veda etti.
Konuk takımın gollerini 19'da Kondogbia, 34'te Bahebeck, 47'de Veretout ve 68'te de Yaya Sanogo kaydetti. Milliler'in tek sayısı ise 77. dakikada Sinan Bakış'tan geldi.
Türkiye bu skorla turnuvaya veda ederken, Fransa; çeyrek finalde Özbekistan ile eşleşti.

ETİKETLER

türkiyemilli takımu20fransagaziantep

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24