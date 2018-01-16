Türkiye U17-Romanya U17: 6-2 (Hazırlık Maçı)

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE U17 Futbol Milli Takımı hazırlık karşılaşmasında Romanya U17 Milli Takımını 6-2 yendi.

Türkiye U17 Milli Takımı hazırlık maçında Romanya ile Antalya\'nın Manavgat ilçesindeki Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi\'nde karşı karşıya geldi. Yiğit Kurnaz, Deybet Gök ve Kerem İliğtangil\'in yönettiği karşılaşmaya, Türkiye: Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Yaser Yüce, Ali Yavuz Kol, Oğuzhan Akgün, Süleyman Luş, Muhammet Emin Sarıkaya, Barışcan Işık Altunbaş, Batuhan Özdemir, Erdoğan Kaya ve Mustafa Kaya. Romanya: Luis Ludosan, Gabriel Boloca, Loren Georgian Nita, Andres Mihai Dimitrecu, Raul Ovidiu Şteau, Vlad Mitrea, Alexandru Marian Dimitru, Razvan Ilan, Iulius Andrei Marginean, Darius Ghindovean, Jovan Markoviç onbirleriyle başladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Türkiye 9\'uncu dakikada Süleyman Luş\'un attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 19\'uncu dakikasında Batuhan Özdemir, 25\'inci dakikasında Ali Yavuz Kol\'un attığı gollerle milli takım 3-0 öne geçti. 29\'uncu dakikada Romanya\'nın kazandığı serbest vuruşta Vlad Mitrea topu filelere göndererek skoru 3-1\'e getirdi. Karşılaşmanın 33\'üncü dakikasında Oğuzhan Akgün attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 4-1.

Karşılamanın ikinci yarısına da Türkiye hızlı başladı. 49\'uncu dakikada Barışcan Işık Altunbaş ve 52\'nci dakikada Atakan Gündüz attıkları gollerle skoru 6-1\'e taşıdı. Romanya karşılaşmanın 54\'üncü dakikasında ikinci yarıda oyuna giren Iulian Ilie attığı golle durumu 6-2\'ye getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Türkiye sahadan 6-2 galip ayrıldı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Takımların sahaya çıkışı

- Milli marşların okunması

- Karşılaşmanın başlaması

- Maçın golleri