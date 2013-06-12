Türkiye Twitter'da zirveyi gördü

İstanbul’da bundan 13 gün önce başlayan Gezi Parkı olaylarıyla bir anda etkinliği ortaya çıkan ABD merkezli sosyal medya sitesi Twitter’ın Türkiye’deki kullanımı gerginliğin yaşandığı ilk haftada tarihi seviyelerini gördü.



Milliyet'ten Patrick Özdemiroğlu'nun haberine göre, 2013 yılının mayıs ayına bakıldığında ortalamada Türkçe tabanlı günlük 7 milyon Tweet gönderilirken, 31 Mayıs Cuma günü bir anda cep telefonu ve bilgisayarlar yoluyla bu rakamın 15 milyonlara yükseldiği ortaya çıktı.

Cumartesi günü zirve görüldü



Gerginliğin en şiddetli gününün yaşandığı cumartesi ise bu rakam 18.8 milyona ulaşarak Türkçe adına tüm zamanların en yüksek Tweet gönderilen günü oldu.

Haftalık toplamda da tarihin zirvesi görüldü. Burada ulaşılan seviye ise 91.3 milyon Tweet’e işaret ediyor. Teknoloji şirketi Etiya’nın sosyal medya analizi yapan kolu olan Somemto’nun Twitter’ın merkeziyle yaptığı işbirliğiyle hazırladığı araştırmanın sonuçları internette ilgi çeken konuları da ortaya çıkardı.



Twitter nedir?



İnternette sosyal medya alanın yıldızı olan bu site, üye olan kullanıcıların cep telefonları veya bilgisayarlarından anlık yazılı, görüntülü ve video destekli mesaj göndermelerini sağlıyor. 140 karakterle sınırlı mesajlar anında Twiter havuzuna düşüyor ve ilgili kullanıcının hesabını takip edenlere anında ulaşıyor.

Tweet nedir?



Twitter sisteminde yazılan mesajlara Tweet deniyor.

Retweet nedir?



Gönderilen bir Tweet’in, başka bir kullanıcı tarafından duyurulması anlamına geliyor.

Hashtag nedir?



Twitter’da başına # işareti konularak yazılan sözcüklerle ifade ediliyor. Tweet gönderilirken ana başlık gibi konumlanan “hashtag” kullanıcıların ilgilendiği konularda hızlı bilgi yayması ve mesajın doğru kitleye ulaşmasını sağlıyor.

Cem Yılmaz RT rekoru kırdı



Gerginliğin başlarında Türkiye’de en çok takipçisi olan ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın gönderdiği Tweet, Türkiye kategorisinde tüm zamanların “Retweet” rekorunu kırmayı başardı. Yılmaz’ın gönderdiği Tweet şöyleydi: Yahu şu gaz sıkma işini bi bitirin. Bu insanlar düşman mı? Kaç yerden mesaj geliyor ölücez diye günahtır ayıptır ya! Kimi kim...

İkinci ve üçüncü retweet yapılan isim yine Gezi mesajıyla Okan Bayülgen oldu. Cem Yılmaz’ın Twitter’da 4.3 milyon takipçisi bulunurken, Okan Bayülgen’in takipçi sayısı 2.5 milyonu aşıyor.



Twitter'ın Türkiye'de 10 milyon kullanıcısı var

Dünyada 555, Türkiye’de 10 milyon

- Türkiye’deki Twitter kullanıcı sayısı ise 10 milyona işaret ediyor.

- Bu sayının içinde hesap açmasına karşılık aktif olarak kullanılmayanlar da yer alıyor.

- Twitter’ın dünyada 555 milyon kullanıcısı bulunuyor.

- Bunların içinde 200 milyonluk bir bölüm aktif olarak Twitter hesaplarını güncellemeyenlerden oluşuyor.

- Buradan çıkılacak hesaba göre Türkiye’de de 6 milyona yakın aktif kullanıcı olduğu hesaplanıyor.

Şampiyon #direngeziparkı



Konu başlığı olarak bilinen “hashtag” alanında 2 milyonu aşkın rakamla #direngeziparkı ilk sırayı alırken bu hastag’in telefon ve bilgisayarlarda ‘i’ ve ‘a’ ile yazılmış olan halleri de ilk 5 içinde yer aldı. Böylece #direngeziparkı toplamda 4 milyon seviyesini aşarak Gezi olaylarında öne çıkan başlık oldu.

Bu başlıkları #direnankara ve #occupygezi izledi.

‘250 GB’lık Tweet analizi yaptık’



Somemto’nun Türkçe dil modülünün etkin olduğu sosyal medya takip ve analiz uygulaması olduğunu belirten Etiya’nun kurucu ortağı Aslan Doğan, şunları söyledi:

“Sistem üzerinde çalışan ürünümüz Big Data teknolojileri kullanılarak geliştirildi. Bu sayede yüksek miktarda veriyi kısa sürede inceleme ve analiz etme imkânı sağlıyor. Gezi çalışmasında incelenen tweetlerin boyutu 250 GB. Tweeter’la yaptığımız anlaşmayla dataları alıyoruz. Bugüne kadar şirketler ve ünlüler için yaptığımız bu çalışmaları Gezi olaylarıyla ilgili çalışmamızla genişlettik.”