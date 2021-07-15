Türkiye, Twitter'dan en fazla haber içeriği kaldırma talebinde bulunan ikinci ülke oldu

Sosyal medya platformu Twitter'ın yayınladığı rapora göre hükümetler tarafından haber kaynaklarının paylaşımlarının kaldırılması konusunda Türkiye, Hindistan'ın ardından n fazla talepte bulunan ülke oldu. Türkiye'yi Rusya ve Pakistan izledi.

Twitter'ın yılda iki kez yayınladığı şeffaflık raporunun Temmuz-Aralık 2020 dönemini değerlendiren verilerine göre dünya genelinde 199 gazeteci ve haber kaynağının teyit edilmiş hesaplarına ait içeriğin kaldırılması için hükümetlerden şirkete 361 yasal talepte bulunuldu. Bu rakam oransal olarak Ocak-Haziran 2020 dönemine kıyasla yüzde 26'lık bir artışa denk geliyor.

Euronews'in haberine göre Hindistan bu talepte başı çekti. Rapora göre Hindistan hükümetinin gazeteci ve haber kaynaklarına ait içerik kaldırma talebi bu yıl ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen talebi geçti.

Twitter bu talepler karşısında gazeteci ve haber kaynağına ait yalnızca beş içeriği kaldırdığını açıkladı.

38 bin 500 kaldırma talebi

Twitter'ın raporuna göre şirkete toplamda dünya genelinde 38 bin 500 içerik kaldırmaya yönelik yasal talepte bulunuldu. Bu sayı, yılın ilk dönemine göre yüzde 9'luk bir düşüşe denk geliyor. Şirket bu talebin yüzde 29'unu karşıladığını belirtiyor.

Toplam bilgi talebinde ise şirkete 14 bin 600 talep başvuru iletildi. Şirket bu taleplerin yüzde 30'unu tamamen ya da kısmen karşıladığını duyurdu.

Türkiye içerik kaldırmada dördüncü

Twitter'a en fazla içerik talebinde bulunan ülke Japonya oldu. Japonya'nın daha çok uyuşturucu madde ve kullanımı, müstehcenlik ve para aklama ile ilgili yasalara atıfla bulunduğu talepler dünya genelinde şirkete iletilen talebin yüzde 43'ünü oluşturdu.

İkinci sırada Hindistan, üçüncü sırada ise Rusya geldi. Rusya'dan gelen taleplerinin çoğunda intiharların teşvikini önleme yasasına atıfta bulunulduğu bildirildi.

Türkiye ise Twitter'a en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan dördüncü ülke oldu. Türkiye'nin talepleri dünya genelinden iletilen içerik kaldırma talebinin yüzde 10'unu oluşturuyor.

Türkiye 5 bin 336 bilgi talebinde bulundu

Rapora göre Türkiye'den bahse konu dönemde gazeteci ve haber kaynaklarına ait hesap ve içeriklerin yanı sıra toplamda 5 bin 336 bilgi talebinde bulunuldu. Bunlardan 200'ü acil, 3 bin 657'si rutin, bin 479'u ise birleşik talep olarak gerçekleşti. Bu oranla Türkiye dünya genelindeki bilgi talebinin yüzde 5'ini oluşturdu.

İçerik kaldırma talebi açısından ise durum çok daha çarpıcı. Rapora göre Türkiye bahse konu dönemde toplamda 49 bin 525 yasal talepte bulunuldu. Bunların 7 bin 70'i mahkeme kararı iken, 42 bin 455'i diğer yasal talepler olarak gerçekleşti.