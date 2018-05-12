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Türkiye turuna çıkan bisikletlilere kamyon çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- SAMSUN'dan Türkiye turuna çıkan 3 bisikletliye, Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyon çarptı

12 Mayıs 2018 15:40

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- SAMSUN\'dan Türkiye turuna çıkan 3 bisikletliye, Antalya\'nın Alanya ilçesinde kamyon çarptı. Kazada Fatih Güveneş (60) öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçe girişindeki tünelde meydana geldi. Samsun\'dan Türkiye turuna çıkan bisikletliler Fatih Güveneş, Ayhan Savuk ve ismi belirlenemeyen bir kişiye, arkadan gelen sürücü ve plakası öğrenilemeyen kamyon çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, yaralılardan Fatih Güveneş\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer 2 yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

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