Türkiye turiste sudan ucuz!

Avrupa'nın büyük şehirleri arasında yer alan Berlin, Londra, Paris ile karşılaştırıldığında İstanbul'un kur farkından dolayı ucuz görünse de fiyatların turiste ucuz yerliye pahalı olduğu görüldü.

Cumhruiyet'ten Pelin Ünker'in haberine göre, 3 şehirde de ortalama aylık maaş (vergiler dahil) İstanbul’da yaşayan bir ücretlinin aldığı maaşı dörde beşe katlıyor. Maaşlar Berlin’de yüzde 458, Paris’te yüzde 545.85, Londra’da yüzde 640.35 daha yüksek. Buna karşılık tüketici fiyatları İstanbul’a göre Berlin’de yüzde 117.5, Paris’te 174.5, Londra’da yüzde 161.7 fazla görünüyor. İstanbul restoranlarında ise fiyatlar görece düşük. Restoran fiyatları Londra’da yüzde 295, Berlin’de yüzde 158, Paris’te yüzde 289 daha fazla. Kiralar İstanbul’a göre Paris’te yüzde 431, Londra’da yüzde 673, Berlin’de yüzde 252 daha yüksek. Ancak bu şehirlerde yüksek fiyatları karşılayabilecek gelirler de mevcut.

Öyle ki rakamlar İstanbul’un turiste ucuz yerlisine pahalı olduğunu gösteriyor. Bunu maaşlara oranlanan fiyatlar teyit ediyor. Farklı şehirleri karşılaştırmalı bir şekilde analiz eden Numbeo.com’un verilerine göre:

48 maaşa bir araba

Volkswagen Golf fiyatı (1.4 90 KW Trendline) İstanbul’da yaşayan birinin yıllık ortalama maaşını 4’e katlarken, Paris’te yıllık maaşın yüzde 76’sı, Londra ve Berlin’de yüzde 77’sine denk geliyor. Öyle ki Türkiye’de 48 maaş ile bir araba alınabilirken, Avrupa’da 9 maaş yeterli.

Bir maaşla İstanbul’da 359 litre, Paris’te 1603, Londra’da 1975, Berlin’de 1518 litre benzin alınabiliyor.

Şehir merkezinde bir yatak odalı daire kirası İstanbul’da maaşın yüzde 70’i, Paris’te yüzde 48’i, Londra’da yüzde 67’si, Berlin’de yüzde 39’u ediyor.

Türkiye'de alım gücü düşük

Diğer yandan Türkiye’den Berlin, Paris ya da Londra’ya gidecekler için bu şehirler kat be kat pahalılaşıyor. Türkiye’den Berlin’e giden bir turist en ucuz restorana bile gitse maaşının yüzde 2.2’sini harcıyor. Oran Paris’te yüzde 3.78, Londra’da 4.53’e çıkıyor. Oysa aynı şartlardaki bir restoranda Berlin’de yaşayan bir kişi maaşının yüzde 0.3’ünü, Paris’te yaşayan yüzde 0.6’sını, Londra’da yaşayan yüzde 0.2’sini harcıyor. İstanbul’da yaşayan biri için ise yine İstanbul’da ucuz bir restoranda yemek maaşın en az yüzde 0.8’ine denk geliyor.

Türkiye’den Paris’e giden biri otobüs bileti için maaşının yüzde 0.51’ini harcıyor. Aynı kişi Londra ve Berlin’e gittiğinde maaşının yüzde 0.76’sı ile otobüs bileti alıyor. Oysa Paris’te yaşayan biri maaşının yüzde 0.08’i, Londralı yüzde 0.1’i, Berlinli yüzde 0.13’ü ile otobüse biniyor. İstanbul’da ise otobüs bileti için ödenen para ortalama maaşının yüzde 0.11’i ediyor.

Marketten alınan süt, 12’li yumurta, ekmek ve bir kilo peynire İstanbul’da 40.09 lira öderken bu rakam ortalama maaşın yüzde 1.63’ü ediyor. Aynı alışveriş için Berlin’de maaşın yüzde 0.61’i, Londra’da yüzde 0.43’ü, Paris’te yüzde 0.98’i ödeniyor.

Bir maaşla İstanbul’da 42.4 kg, Paris’te 166.1, Londra’da 290.5, Berlin’de 175 kg kırmızı et alınıyor.

Sinema biletine İstanbul’da maaşın yüzde 0.81’i, Berlin’de 0.53’ü, Londra’da 0.49’u, Paris’te 0.46’sı harcanıyor.