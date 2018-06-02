Türkiye-Tunus maçında Cenk Tosun kırmızı kart gördü

Türkiye-Tunus maçının 59. dakikasında Cenk Tosun tribüne doğru giderek bir taraftarla tartışma yaşadı. Takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirilen Cenk Tosun kırmızı kart gördü.

Taraftarlara dönerek sözlü kavga eden Cenk Tosun, Türkiye’yi destekleyen seyircilerin de bulunduğu tribünleri göstererek bir grubu işaret etti.

Sinirlerine bir türlü hakim olamayan Cenk Tosun, tribünlere iyice yaklaşarak sert tepkide bulundu. Karşılaşmanın hakemi, Cenk Tosun’un bu hareketleri sonrası golcü futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Cenk Tosun’un maçı tribünden izleyen babasına tepki gelmesi üzerine sinirlendiği öğrenildi.

Oldukça sinirli olduğu gözlenen Cenk Tosun, oyundan çıkarken de yine tribünleri tepki gösterirken, güvelik görevlileri olaya müdahale etti.