Türkiye, tüm AB üyesi ülkelere vizeyi kaldırdı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından vize uygulanan Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunun kaldırılması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye tarafından vize uygulanan AB üyesi ülkelerin vatandaşlarına vize zorunluluğunun kaldırılması, Dışişleri Bakanlığının 29 Nisan 2016 tarihli yazısı üzerine, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırıldı.

Resmi gazetede yayımlanan karara göre, AB üyesi ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunun kaldırılması, AB'nin Schengen bölgesinde Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdığı tarihten itibaren uygulanmaya başlayacak.