Türkiye Triatlon Federasyonu, Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor

ERCAN ATA - ANKARA / DHA

Türkiye Triatlon Federasyonu, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul\'a gidiyor.

Delegelerin noter kanalı ile çektikleri imza sayısı yeterli olduğu için Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik\'in başkanlığı tebliğ tarihinden itibaren düşmüş oldu.

Kısa bir süre önce Ankara 22\'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Triatlon Federasyonu\'nun taslak ana statüsünü iptal etmişti. Bu gelişme üzerine delegeler imza topladı ve başkan İsa Tamer Çelik\'in başkanlığı düştü. 76 delegenin imzası federasyona ulaştı. 6 delege ise noter onaylı imzalarını pazartesi günü federasyona ulaştıracak. Bu tarihten itibaren, federasyon yönetimi toplanarak genel kurul kararı alacak.

6 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Triatlon Federasyonu Olağan Genel Kurulu\'nda oy kullanan 204 delegeden 81 tanesi noter kanalı ile federasyona imza göndererek yasa gereği seçim kararı aldırdı. Federasyon yönetimi 60 gün içerisinde seçim kararı alacak ve Türkiye Triatlon Federasyonu, Olağanüstü Genel Kurul yapacak.

Federasyonun son genel kurulunda oy kullanan 204 delege 81 (yüzde 40) imza toplayarak federasyonu olağanüstü genel kurula götürmüş oldu. Ana statüye göre toplanan imza sayısı yeterli olduğu için federasyon yönetimi seçim kararı almak zorunda. İsa Tamer Çelik başkanlığındaki federasyon yönetimi noter kanalı ile çekilen evrakları aldıkları günden itibaren 60 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul kararı alacak.