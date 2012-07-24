Türkiye 'transfer ligi'nde dokuzuncu oldu

Futbolda yılın ilk 6 ayında en çok transfer harcamasını 64 milyon dolarla Rus kulüpler yaptı. Türkiye 22,4 milyon dolarlık harcamasıyla dokuzuncu sırada yer aldı.



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2012 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen uluslararası transfer rakamlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, FIFA'nın transfer faaliyetlerinin daha şeffaf ve yasalara uygun hale gelmesini sağlamayı amaçlayan teknolojileri kullanan Transfer Eşleştirme Sistemi'nin (TMS) verileriyle hazırlanan raporda, 1 Ocak-30 Haziran 2012 tarihlerinde 4 bin 973 futbolcunun bir ülkeden başka bir ülkenin takımına transfer olduğu kaydedildi.

FIFA verilerine göre, 2012 yılının ilk altı ayında transfer edilen futbolcuların transfer tutarı 576 milyon dolara ulaştığı aktarılırken, ''Bu futbolcuların transfer bedellerinin toplamı geçen yılın ilk 6 ayına göre 294 milyon dolar yani yüzde 34 oranında geriledi. 576 milyon doların yüzde 86'sını oyunculara ödenen rakamlar oluşturuyor. Transferlerin yüzde 72'sinde serbest bir oyuncuyla anlaşıldı'' ifadeleri kullanıldı.



En çok Brezilyalılar transfer edildi



Raporda, yılın ilk ayında en çok Brezilyalı futbolcuların transfer edildiği ve toplam 700 Brezilyalı futbolcunun kulüp değiştirdiği belirtilirken, ardından İngiliz futbolcuların onları takip ettiği vurgulandı.



En çok Ruslar para harcadı



Rusya kulüplerinin ilk 6 ayda 64,4 milyon dolarlık harcamayla ilk sırada oldukları, Türkiye'nin ise 22,4 milyon dolarlık uluslararası transfer harcaması ile dokuzuncu sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, Brezilya kulüplerinin aynı dönemde yurtdışına ihraç ettikleri oyunculardan 64,9 milyon dolar gelir elde ettikleri kaydedildi.

Toplam 208 futbol federasyonu ve 5 binden fazla kulübün kullandığı FIFA'nın TMS sistemi, uluslararası transferlerin evrak esasına dayalı bir sistem yerine dijital bir ortamda kayıt altına alınmasıyla işliyor. Bir transferin teyit edilebilmesi için anlaşmanın tarafları olan kulüplerin gerekli bilgileri veri tabanına girmeleri gerekiyor. Bu rakamlar, aynı ülkede iki takım arasındaki futbolcu alışverişlerini kapsamıyor.