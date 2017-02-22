T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye, trafik sıkışıklığında dünyada ilk 10'da

İstanbul, dünya şehirleri arasında 15'nci sırada...

22 Şubat 2017 11:19

Türkiye, küresel konumlama sistemi (GPS) ve karayolu izleme verilerine göre 2016 yılında dünyada ortalama şehir trafik sıkışıklığının en yoğun olduğu ilk 10 ülke arasında yer aldı.

NTV'nin haberine göre, ABD merkezli global yazılım ve veri firması INRIX şirketinin yayımladığı 2016 yılı Küresel Trafik Puan Tablosu'na göre, sürücülerin yılda ortalama 61 saat trafikte mahsur kaldıkları Tayland, ülke sıralamasında ilk sırada yer aldı. Tayland'ı 47'şer saatle Kolombiya ve Endonezya izledi.ABD ve Rusya'nın ortalama 42'şer saatle dördüncü ve beşinci sırayı aldığı tabloda, Venezuella 39, Güney Afrika 38, Brezilya ve Porto Riko 37'şer ilk onda yer alan diğer ülkeler oldu.Türkiye, yılda 34 saate ulaşan ortalama şehir trafik sıkışıklığıyla ülkeler sıralamasında 10'uncu sırada yer alırken, İstanbul yılda 59 saati bulan trafik sıkışıklığı süresiyle şehirler sıralamasında 15'inci oldu.

Verilere göre, İstanbullu şoförler yoğun saatlerde sürüş zamanının yüzde 25'ini, gün içindeyse yüzde 20'sini trafikte bekleyerek geçirdi.Kendi ürettiği GPS cihaz ve kara yolu altyapı yazılımlarından elde ettiği verileri analiz eden şirket, araştırma için 300 milyon ayrı kaynaktan 500 terabaytlık veri kullanıldı.Ülkelerin şehir trafiğin en yoğun olduğu saatlerdeki sıkışıklık sürelerine göre sıralandığı puan tablosunda, 38 ayrı ülkeden bin 64 şehir değerlendirmeye tabi tutuldu.

Zirve Los Angeles'ta

Öte yandan şehirler sıralamasında ABD'nin Los Angeles şehri yılda 104 saati aşan trafik sıkışıklığı ile zirvede yer aldı. Los Angeleslı şoförler yoğun saatlerde sürüş zamanının yüzde 22'sini, gün içinde ise sürüş zamanının yüzde 12'sini sıkışık trafikte geçirdi.Rusya'nın başkenti Moskova 91 saat, ABD'nin New York şehri 89 saat sıkışıklıkla Los Angeles'ı izledi.

ETİKETLER

trafikTürkiyeilk 10dünya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24