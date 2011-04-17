-TÜRKİYE TOPLAM 28 MADALYA KAZANDI KAZAN (A.A) - 17.04.2011 - Avrupa Halter Şampiyonası'nda artı 105 kiloda podyuma çıkan Bünyamin Sudaş, silkmede kaldırdığı 224 kiloyla bronz madalya kazanırken, toplamda 408 kiloluk derecesiyle müsabakayı beşinci sırada tamamladı. Rusya'ya bağlı Tataristan özerk cumhuriyetinin başkenti Kazan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası, erkekler artı 105 kilo müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonada en son podyuma çıkan milli halterci Sudaş, silkme müsabalarında ilk hakkında 215, ikinci hakkında 222 kiloyu rahat kaldırdı. Üçüncü hakkında da 224 kiloyu başarıyla kaldıran milli halterci, silkmede bronz madalyanın sahibi oldu. Koparmada 184 kiloluk kaldırışıyla altıncılıkta kalan Sudaş, toplamda ise 408 kiloyla müsabakayı 5. sırada tamamladı. Silkmede altın madalyanın sahibi, 227 kiloyla Rus Dmitry Lapikov'un olurken, gümüş madalya ise 226 kiloyla Çek Jiri Orsag'a gitti. Toplamda ise 419 kiloyla Rus Lapikov altın madalya kazanırken, gümüş madalyanın sahibi ise 412 kiloyla Ukraynalı İhor Shimechko oldu. Çek Orsag da 410 kiloyla bronz madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı 12 altın, 5 gümüş ve 11 bronz madalyayla tamamladı.