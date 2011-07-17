Türkiye, terörü protesto için yürüdü

T24- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 13 askeri şehit edilmesi internet üzerinden sosyal paylamış siteleri aracılığıyla buluşan binlerce kişinin katılımıyla birçok kentte protesto edildi. Göstericiler Ankara’da Anıtkabir’e yürürken, İstanbul’da da Taksim’den Tünel’e yürüdüler. İzmir’de ise Konak Meydanı PKK’ya protesto sloganlarıyla inledi. Çanakkale, Malatya ve Giresun ile daha birçok kentte eş zamanlı protesto yürüyüşleri yapıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit edilmesine tepki gösteren binlerce kişi, Anıtkabir'e yürüdü. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta organize olan binlerce Ankaralı, Diyarbakır Silvan'da 13 askerin şehit edilmesini protesto için Kızılay'da toplandı.

'Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Meclis'te PKK istemiyoruz" şeklinde sloganlar atan grup tekbir getirdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı eylemde kortej oluşturan gruplar, yapılan konuşmaların ardından Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti. GMK Bulvarı Tandoğan güzergahını izleyen binlerce başkentli, terörü lanetleyen sloganlar atarak ellerinde Türk bayrakları ile Anıtkabir'e yürüdü. Vatandaşlar, terörü protesto eden eyleme alkışlarla destek verdi. Anıtkabir'e basın mensupları alınmadı.







İzmir'de de protesto gösterisi Konak Meydanı’nda başladı. Protesto yürüyüşü için Konak Meydanı'nda toplanan grup, ''Ne mutlu Türküm diyene'', ''Kahrolsun PKK'', ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'', ''Vatan sana canım feda'', ''Mecliste PKK istemiyoruz'', ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Dişe diş kana kan intikam'' sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Atatürk Anıtı önünde şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuyan grup, burada da terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı. Gruptakiler, bir şehit babasının mektubunun okunması ve şehitler için Fatiha okunmasının ardından dağıldı.

Protestolar, Çanakkale'den Trabzon'a, Muğla'dan Giresun'a kardar tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.





Mersin'de gerginlik





Mersin'deki yürüyüşte göstericilerden bazıları BDP'ye yakınlığı ile bilinen bir merkeze saldırınca polisle aralarında arbede yaşandı.



Olaylarda aralarında 1 emniyet müdür yardımcısının da bulunduğu çok sayıda polis yaralandı. 2 gün önce bir sosyal paylaşım sitesinde duyurulan ve 46 ilde aynı anda yapılacağı belirtilen teröre tepki yürüyüşü için Mersin'in çeşitli noktalarında saat 14.00'de toplanan gruplar, Cumhuriyet Alanı'na doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk bayraklarıyla şehitlere sahip çıkan kalabalık, attıkları sloganlarla teröre tepkilerini dile getirdi. Aralarında ülkücülerin de bulunduğu kalabalık, burada şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra hep birlikte yeniden yürüyüşe geçti.





Atatürk Caddesi'nden Hastane Caddesi'ne çıkan kalabalık, bir süre sonra çevik kuvvet polislerince önlerine barikat kurularak durdurulmak istendi. Ancak grup Metropol İş Merkezi'ndeki MHP binası önüne kadar yürümekte ısrar edince polis barikatı kaldırıldı. Kalabalık sloganlarla yürüyüşüne devam ettiği sırada gruptan bazıları, ara sokaktaki BDP'ye yakınlığı ile bilinen Gençlik Kültür Merkezi'ne saldırmak istedi. Polis, öfkeli grubu engellemek isteyince arbede yaşandı. Sandalye ve taşların havada uçuştuğu arbedede merkeze atılan taşlardan biri Emniyet Müdür Yardımcısı Anadolu Atayün ile Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı Komiser Mehmet Şahin'in başına isabet etti. Şahin'in başı kanlar içinde kalırken, Atayün ise hafif yaralandı. Çevik kuvvet ekipleri, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Polisin müdahalesi ile sokak arasından çıkarılan kalabalık yürüyüşe devam ederken, kendi aralarında da kavga etti. Kalabalık arasındaki bir genç, diğerleri tarafından tekme tokat dövüldü. Dövülen genci polisler güçlükle

kurtardı. Yürüyüş, kalabalın yeniden Cumhuriyet Alanı'na gitmesi ile son buldu.



