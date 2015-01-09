Türkiye terörü destekleyen ülkeler arasına girer mi?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında Hamas’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Psaki, bir gazetecinin, "Halid Meşal'in ziyareti, Türkiye'nin kendisi için terörü destekleyen devletler listesinde bulması tehlikesi taşıyor mu?" sorusuna verdiği yanıtta da, "Ben böyle bir sonuç çıkarmaya varmazdım" dedi.

Sorular üzerine Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in Ankara ziyaretini değerlendiren Psaki, şöyle konuştu:

"Hamas ile ilgili duruşumuzda bir değişiklik yok. Hamas, yabancı bir terör örgütüdür ve terör faaliyetleri ile bağlantısını sürdürmektedir. Bu niyetini, geçen yaz İsrail ile yaşanan çatışmalar sırasında da göstermiştir.

Meşal'in, Türkiye'yi son ziyaretini öğrendiğimizde de yaptığımız gibi, Türkiye ile Hamas arasındaki ilişkilerden duyduğumuz endişeleri Türk yetkililere ilettik. Gerginlikleri azaltmak ve şiddeti önlemek için, Türk hükümetinden Hamas'a baskı yapmasını da istedik.”

Zevahiri kıyaslaması

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, sözcü Psaki, "Bu kişi terör örgütü lideri. Türkiye'yi ziyaret eden Eyman el Zevahiri olsa aynı şekilde sessiz kalır mıydınız, endişelerimizi ilettik demekle mi yetinirdiniz" sorusuna ise "Kesinlikle sessiz kalmadık, her durumu ayrı ayrı gözden geçiriyoruz" yanıtını verdi.

Psaki, başka bir gazetecinin, "Halid Meşal'in ziyareti, Türkiye'nin kendisi için terörü destekleyen devletler listesinde bulması tehlikesi taşıyor mu?" sorusuna verdiği yanıtta da, "Ben böyle bir sonuç çıkarmaya varmazdım" dedi.

'Türkiye bu kapsamda değil'

Sözcü Jen Psaki, "Bush Doktrini" diye adlandırılan ve "bir teröriste, giyecek, yiyecek yada barınak sağlarsanız, siz de teröristsiniz" yaklaşımının Türkiye için geçerli olup olmadığı sorusunu da, "Bu kapsamda gördüğümüz ülke yada kişiler için elbette ki belli ölçülerimiz var. Ancak, Türkiye'ye bu kapsamlar içinde bakmıyoruz. Hamas'a ilişkin endişelerimizi Türkiye'ye ilettik" diye yanıtladı.